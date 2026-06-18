Trump niega un pago de $300,000 millones a Irán y acusa “propaganda demócrata”

El presidente Donald Trump negó este jueves que su gobierno vaya a transferir $300,000 millones de dólares a Irán como parte del acuerdo que busca poner fin al conflicto entre ambos países, y calificó esas versiones como “propaganda demócrata”.

En un mensaje publicado en la red Truth Social, Trump rechazó de forma tajante la existencia de cualquier desembolso de ese tipo. “No existe ningún pago de 300 mil millones de dólares a Irán por parte de Estados Unidos. ¡Eso es noticia falsa!”, escribió.

Añadió que la prioridad de su administración es el desempeño económico y la estabilidad energética: “Lo único que le importa a Estados Unidos es el éxito, la bajada del precio del petróleo y la victoria. ¡Miren la bolsa! ¡Propaganda demócrata en acción!”.

Las declaraciones llegan un día después de la firma del memorando de entendimiento con Irán, rubricado por el propio Trump en el Palacio de Versalles, en Francia. El texto contempla un plan de reconstrucción para la República Islámica valorado en $300,000 millones de dólares y la liberación de unos $24,000 millones en fondos iraníes congelados por sanciones.

Sin embargo, según fuentes citadas en el entorno negociador, esos recursos no serían aportados directamente por Estados Unidos. El esquema financiero dependería de contribuciones de países de Oriente Medio, mientras Washington se limitaría a flexibilizar sanciones para facilitar las transferencias.

Vance defiende el acuerdo ante críticas internas

El vicepresidente J.D. Vance salió este jueves a defender el memorando frente a las críticas del ala más dura del Partido Republicano, que cuestiona el alcance del alivio económico previsto para Teherán.

Vance aseguró que Irán no recibirá fondos directos de Estados Unidos. “La realidad es que la única manera en que los iraníes obtendrían cualquiera de esos recursos —ni un solo centavo proveniente de Estados Unidos bajo ninguna circunstancia— es si cumplen plenamente y cambian su comportamiento”, afirmó en rueda de prensa.

El vicepresidente añadió que algunas cifras han sido “tergiversadas por ciertos sectores de los medios”, en referencia a los cálculos sobre el plan de reconstrucción y los activos desbloqueados.

El acuerdo, firmado tras meses de negociaciones y mediación internacional, sigue generando debate político en Washington, especialmente por el papel que tendrá el Congreso en la revisión de sus términos finales.

Con información de EFE.

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