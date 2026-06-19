Adiós al Essential Plan: ¿qué puedes hacer si pierdes este seguro médico?

Cerca de 450,000 residentes de Nueva York dejarán de tener acceso al Essential Plan a partir del 1 de julio de 2026, como consecuencia de cambios federales incluidos en la denominada “One Big Beautiful Bill Act” (H.R.1). La medida afectará principalmente a personas de bajos ingresos que hasta ahora contaban con uno de los programas de cobertura médica más accesibles del estado.

El Essential Plan es un seguro de salud administrado por el estado y destinado a quienes no califican para Medicaid, pero tampoco tienen ingresos suficientes para afrontar planes privados costosos. Actualmente, alrededor de 1,7 millones de personas están inscritas en este programa, que ofrece cobertura integral sin prima mensual, sin deducibles y con servicios preventivos gratuitos.

Los cambios implican que los neoyorquinos con ingresos equivalentes a entre el 200% y el 250% del Nivel Federal de Pobreza dejarán de ser elegibles para permanecer en el programa. En términos prácticos, esto significa que perderán la cobertura quienes ganen entre $31,920 y $39,900 dólares al año en hogares unipersonales. Para familias más numerosas, los límites aumentan de manera proporcional.

Entre los grupos afectados se encuentran personas con ingresos anuales aproximados de entre $43,280 y $54,100 para hogares de dos integrantes; entre $54,640 y $68,300 para familias de 3 personas; y entre $66,000 y $82,500 para hogares de cuatro integrantes. Muchos beneficiarios ya comenzaron a recibir cartas informándoles sobre la finalización o modificación de su cobertura durante este verano.

Lo que sí hay que saber es que ningún centro hospitalario puede negarte la atención médica, tengas o no algún seguro. (Foto: John Minchillo/AP)

¿Qué provocó los cambios en el Essential Plan?

La reducción de beneficiarios está relacionada con una disminución de los fondos federales destinados a programas de salud vinculados a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Aunque la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, logró preservar parte de la financiación mediante ajustes en el Programa Básico de Salud, los recursos disponibles no alcanzan para mantener la cobertura ampliada implementada en los últimos años.

Como resultado, más de una cuarta parte de los afiliados actuales perderá el acceso al Essential Plan cuando la medida entre en vigor. Las autoridades estatales recomiendan revisar de inmediato las alternativas disponibles para evitar interrupciones en la atención médica.

Los beneficiarios de DACA enfrentarán un escenario especialmente complejo. Quienes tengan ingresos superiores al 138% del Nivel Federal de Pobreza (más de $22,024 anuales para una persona), podrían quedar sin acceso a los programas administrados por NY State of Health. Sin embargo, existen excepciones para quienes experimenten cambios de vida calificables, como modificaciones en los ingresos, la composición familiar o el estatus migratorio.

También se mantendrán protecciones especiales para algunas personas embarazadas. Quienes tengan fecha de parto anterior al 1 de enero de 2027 podrán conservar el Essential Plan durante todo el embarazo y durante los 12 meses posteriores al nacimiento. En cambio, las embarazadas con fecha prevista de parto posterior a esa fecha serán transferidas a Medicaid a partir del 1 de julio de 2026.

¿Qué hacer antes de perder la cobertura?

Los expertos recomiendan actuar con anticipación. Las personas afectadas pueden aprovechar las semanas previas al cambio para programar consultas médicas pendientes, realizar estudios preventivos y solicitar recetas o renovaciones de medicamentos que necesiten en los próximos meses.

Además, es importante comenzar a comparar opciones de seguro antes de que finalice la cobertura actual. Los beneficiarios tendrán hasta el 30 de agosto de 2026 para inscribirse en un Plan de Salud Calificado (QHP) sin sufrir una interrupción en la protección médica.

A diferencia del Essential Plan, estos seguros suelen requerir el pago de primas mensuales, incluyen deducibles y pueden generar mayores gastos de bolsillo. No obstante, muchas personas podrían acceder a créditos fiscales federales que reducen significativamente el costo de las cuotas.

Para quienes enfrenten dificultades económicas, el estado recuerda que existen alternativas adicionales. Entre ellas figuran centros de salud comunitarios con tarifas ajustadas a los ingresos, clínicas gratuitas o benéficas, programas de descuentos en medicamentos y servicios médicos móviles. En la ciudad de Nueva York también continúa disponible el programa NYC Care, que ofrece atención sanitaria independientemente del estatus migratorio.

Las autoridades también recuerdan que ningún hospital puede negar atención de emergencia por falta de seguro médico. Asimismo, muchos hospitales sin fines de lucro están obligados a ofrecer asistencia financiera o descuentos para pacientes con ingresos limitados. Ante la inminente pérdida de cobertura, los funcionarios estatales recomiendan revisar cada caso de manera individual y buscar asesoramiento antes de que llegue la fecha límite para evitar quedar sin protección médica.

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