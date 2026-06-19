Ancelotti anunció la vuelta de Neymar: “Estará listo para el partido contra Escocia”

El entrenador italiano, Carlo Ancelotti dio una excelente noticia, tras el primer triunfo en el Mundial 2026 de Brasil tras golear a Haití, por 3-0, en Filadelfia.

Ancelotti aseguró que Neymar estará disponible para el partido ante Escocia: “Sí, Neymar entrenará individualmente mañana. El lunes estará con el equipo y entonces estará listo para el partido contra Escocia”.

Ancelotti CONFIRMOU:



Neymar vai pro jogo contra a Escócia. pic.twitter.com/9KSTqKYt1x — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 20, 2026

Además comentó: “Hoy mejoramos, tenemos que seguir mejorando en el próximo partido. Creo que en ataque se compenetraron bien, lo hicieron bien, marcamos cinco goles, dos fueron anulados, pero el equipo jugó bien”.

Elogios a Vinícius

En la sala de prensa el técnico no dudó en elogiar a Vinícius, de nuevo elegido MVP: “Colocamos a Vini en el centro, dejando a Douglas Santos en la banda, donde lo hizo muy bien. Vini es peligroso no solo en los duelos individuales. Atacando desde el centro es aún más peligroso. Puede cambiar de posición y los demás se adaptan. El lado derecho está más fijo con Raphinha y Rayan, porque preferimos que Danilo juegue un poco más atrás”.

Además, Ancelotti reconoció que lo visto sobre la cancha es lo que esperaba: “Eso es lo que esperaba: mejor calidad, menos errores, más control en la defensa. Defensivamente fue un buen partido. Hemos mejorado y seguiremos mejorando en el próximo encuentro. Tenemos que aprovechar esta fase de grupos para empezar bien la fase eliminatoria”.

Por otro lado, el italiano reconoció que en la segunda mitad se pudo jugar mejor, aunque también que se comenzó a pensar en los siguiente partidos: “El sistema cambió un poco, ellos se proyectaron más al ataque en comparación con la primera mitad, también tuvimos oportunidades de contraataque, marcamos con Endrick y Martinelli estrelló el balón en el poste, así que podríamos haber jugado mejor, con más intensidad, pero creo que es un momento en este Mundial en el que a veces hay que pensar también en los otros partidos”.

En una de las preguntas, Ancelotti también destacó el trabajo en la sombra de la psicóloga que trabaja con el grupo: “María está trabajando muy bien con nosotros. Hoy el equipo estuvo más tranquilo, más concentrado en el partido, con más aplomo en nuestras jugadas, y perdimos muy poca posesión. El equipo jugó bien en conjunto”.

A pesar de las numerosas críticas que han recibido las pausas de hidratación, Ancelotti las defendió: “Creo que es lo correcto porque tenemos la posibilidad de que el jugador se recupere y se pueden hacer ajustes al juego. Creo que es lo correcto, sobre todo teniendo en cuenta el calor que hace”.

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