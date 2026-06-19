Celinee Santos debutará como protagonista de cine luego de su participación en “La Casa de los Famosos 6”

La temporada seis de “La Casa de los Famosos” no significó simplemente un reality show transmitido en vivo las 24 horas donde los artistas pasaron un buen rato para luego seguir con sus vidas, sino que también les ayudó a conseguir nuevas oportunidades dentro de la industria y una de las que ya anunció que se encuentra trabajando en nuevos proyectos es Celinee Santos.

La modelo dominicana fue una de las que tuvo mayor conexión con el público por su prepotente actitud y su forma de confrontar al resto de los habitantes de la casa. De hecho, eso la llevó a ser la segunda finalista, quedando a un paso de llevarse los $200.000 de premio.

Celinee Santos debutará como protagonista de una película

Sin embargo, Santos no para de trabajar y, en su regreso a la República Dominicana, adelantó que se viene un proyecto cinematográfico. Además, afirmó que seguirá trabajando con la cadena de Telemundo.

“Estoy de la mano con Telemundo. Me siento afortunada, es una plataforma que me abrió las puertas desde el principio, desde ´Top Chef VIP´ hasta ´La Casa de los Famosos´, entonces me siento muy querida y muy apreciada por toda la cadena”, expresó, de acuerdo al portal Listín Diario.

En referencia a sus nuevos proyectos, reveló: “Viene un protagónico de una película. También viene un protagónico a nivel internacional y, ojo, todos de villana, no sé por qué, pero son de villana”, comentó entre sarcasmo.

La exreina de belleza demostró que puede ser una buena villana mediante su participación en “La Casa de los Famosos”, donde cada vez que se lo proponía le hacía la “vida imposible” a otros participantes.

Esto marcará el debut de Celinee en la industria del cine y lo hará de la mano con Caribbean Films y Zumaya Cordero. Todavía no se revelan los nombres de esa producción o alguna fecha tentativa de su estreno o de su filmación.

Para concluir, Santos recordó que está enormemente orgullosa de ser dominicana y que no sería parte de ningún proyecto donde no la dejen expresar sus raíces.

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