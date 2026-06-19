Curry Barker tiene dos nuevas películas de terror en desarrollo

El director estadounidense Curry Barker hizo este año su debut con “Obsession”, película que ha logrado estar en el top de la lista de películas más taquilleras durante semanas. Tras el éxito de su primera película, productoras se le han acercado para trabajar con él.

Recientemente, se ha informado que Barker está desarrollando dos nuevas películas de terror con ideas originales de él. Una de las películas está actualmente en posproducción y la está haciendo junto con Blumhouse Atomic Monster y Focus Features, los mismos detrás de “Obsession”.

La película que está en posproducción se titula “Anything but Ghosts” y su estreno está programado para el 2027.

El director de 26 años también presentó una idea original a Universal Film, quienes aceptaron la propuesta y se han puesto en marcha con su desarrollo. Esta se convertiría en la tercera película del joven, quien comenzó su carrera creando cortometrajes para YouTube. Se dice que la trama de esta nueva película se quiere mantener en secreto hasta que el proyecto avance mucho más.

Por otro lado, se dice que “Anything but Ghosts” mezclará comedia y terror a través de dos estafadores que se hacen pasar por investigadores paranormales. El mismo director también reveló en una entrevista que los sucesos de esta nueva película ocurren en el mismo universo cinematográfico de “Obsession”.

Estas dos historias originales no son los únicos proyectos que Barker tiene en camino, pues hace unas semanas también se informó que estaría al frente de una nueva versión de la exitosa película de los años 70, “The Texas Chainsaw Massacre”. Esta versión la estaría desarrollando junto con A24.

Por ahora, no se han compartido muchos más detalles sobre la intención que tiene el director con una reversión de “The Texas Chainsaw Massacre”, aunque se asegura que se le ha dado total libertad creativa para hacer lo que quiera.

El nombre de Curry Barker se ha vuelto común en los medios de comunicación, e incluso ha pasado a formar parte de preguntas en entrevistas a otras estrellas de Hollywood. Él y Kane Parsons han abierto el debate en la industria sobre una nueva generación que comenzó su carrera en YouTube.

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