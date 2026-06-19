Hakimi será juzgado como presunto autor de violación en Francia

El jugador marroquí del París Saint-Germain Achraf Hakimi será juzgado en Francia como presunto autor de una violación, después de que el Tribunal de Apelación rechazó su recurso para evitar sentarse en el banquillo de los acusados.

El futbolista conoció esta noticia en la concentración de Marruecos en el Mundial de Estados Unidos, a pocas horas del partido que su selección disputará frente a Escocia.

“Tengo la sensación de ser un blanco fácil”, reaccionó el futbolista, nacido en España, en la red social X.

Hakimi, que desde el primer momento de la acusación negó los hechos, afirmó que espera “con impaciencia” el juicio: “Por fin podré hablar”.

“He elegido callar durante años. Pensaba que mantenerme digno, tener paciencia y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las buenas decisiones”, agregó el jugador.

“Un relato que no es el mío está siendo contado en contra de mi familia, mi vida y, sobre todo, en contra de la verdad (…) Desde el primer día espero el juicio. Ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar”, señala el lateral.

La justice m’a regardé dans les yeux et m’a dit : « Si vous n’étiez pas connu, il n’y aurait jamais eu d’affaire. »



J’ai choisi de me taire pendant des années. J’ai pensé que rester digne, être patient et faire confiance à la justice permettrait que les bonnes décisions soient? — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) June 19, 2026

¿Cuándo fue el presunto crimen que comentó Hakimi en Francia?

El jugador fue acusado de violación en febrero de 2023 por una joven que acudió a su domicilio en la localidad de Boulogne-Billancourt, a las afueras de París, tras más de un mes de intercambios de mensajes a través de las redes sociales.

Según su denuncia, el futbolista la besó en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa y le besó los senos e incluso le introdujo los dedos en la vagina, a pesar de su resistencia.

La chica, entonces de 24 años, señaló que consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla.

Hakimi ha negado desde el principio cualquier acto de penetración, admitiendo únicamente abrazos mutuos e intercambios de besos consentidos.

Para apuntalar su relato, la defensa presentó el testimonio de Mbappé, con quien el marroquí había hablado la noche de los hechos y que fue interrogado por los investigadores el 14 de abril de 2023.

El delantero aseguró entonces que Hakimi le había dicho que se habían besado y que le había tocado “sus partes íntimas”, sin haber sentido en ningún momento rechazo de su parte.

Esas palabras motivaron que en un primer momento la instructora ordenara el envío a juicio del marroquí, al asegurar que apuntalaba el relato de la denunciante.

Sigue leyendo:

Mundial 2026: Juegos para hoy 19 de junio y así va la fase de grupos

Irán presenta queja ante FIFA por restricciones de EE.UU en Mundial 2026