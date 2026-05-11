Cuál es la mejor tabla para cortar alimentos y evitar bacterias

Al ser uno de los utensilios más empleados dentro de cualquier cocina, es fundamental saber cuál es la mejor tabla para cortar alimentos, un detalle que pocos se detienen a pensar. Aunque son fabricadas de distintos materiales, no todas evitan bacterias.

Expertos coinciden en que el material con el que están fabricadas puede marcar una gran diferencia en la contaminación cruzada y hasta en la durabilidad de los cuchillos. Actualmente, las más comunes son las tablas de plástico, madera y metal.

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Cuál es la mejor tabla para cortar: ¿Plástico, madera o metal?

1. Tablas de plástico

Son probablemente las más utilizadas en muchos hogares debido a su precio accesible y facilidad de lavado. Además, suelen ser livianas y compatibles con lavavajillas, lo que las convierte en una opción práctica para el uso diario.

Sin embargo, tienen un problema importante: cada corte realizado con cuchillo deja pequeños surcos y grietas sobre la superficie.

Con el tiempo, esas marcas acumulan restos de comida, humedad y suciedad que pueden resultar difíciles de eliminar por completo, incluso después del lavado.

Los especialistas advierten que estas pequeñas hendiduras favorecen la permanencia de bacterias, especialmente cuando la tabla se utiliza para carnes crudas y no se reemplaza con frecuencia.

La recomendación vital es revisar regularmente su estado y cambiarla cuando aparecen cortes profundos o manchas persistentes.

2. Tablas de metal

Las tablas fabricadas en acero inoxidable o titanio ganaron popularidad en algunas cocinas modernas por su resistencia y facilidad de limpieza.

Una de sus principales ventajas es que no absorben líquidos, olores ni residuos de alimentos, lo que ayuda a mantener una higiene más controlada. Además, su superficie dificulta la acumulación de bacterias y permite una limpieza rápida y profunda.

No obstante, el inconveniente aparece al utilizarlas junto a cuchillos de cocina. El contacto constante entre el filo y el metal desgasta las hojas más rápidamente y puede afectar seriamente la capacidad de corte.

3. Tablas de madera

Aunque muchas personas creen que la madera absorbe bacterias fácilmente, diversos estudios demostraron que este material posee propiedades naturales antibacterianas y antimicrobianas.

Las fibras de la madera atrapan parte de las bacterias que quedan sobre la superficie y, con el paso del tiempo, muchos de esos microorganismos terminan muriendo naturalmente. Esto no ocurre de la misma manera en superficies plásticas muy deterioradas.

Además, las tablas de madera son más amigables con el filo de los cuchillos, ya que generan menos desgaste durante el corte.

Otro punto a favor es su durabilidad. Con el cuidado adecuado, pueden mantenerse en buen estado durante años.

Los especialistas recomiendan lavarlas con jabón suave, secarlas inmediatamente después de usarlas y aplicar ocasionalmente aceite mineral para evitar que la madera se reseque o agriete.

En definitiva, y más allá del material, el estado de la tabla resulta fundamental para garantizar la seguridad alimentaria. Los expertos aconsejan reemplazar cualquier tabla que presente grietas profundas, deformaciones o marcas difíciles de limpiar.

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