Niña murió arrollada por bus escolar que huyó en Nueva York

Una niña de 11 años murió tras ser atropellada en Brooklyn (NYC) por un autobús escolar que se dio a la fuga ayer a plena luz del día.

Según la Policía de Nueva York, la niña cruzaba la intersección de las avenidas Bath y 23rd en Bath Beach cuando fue atropellada poco después de las 3 p.m. del jueves. Fue trasladada al Maimonides Medical Center, donde falleció.

La niña acababa de comprar chocolate en la tienda cercana “Bath Healthy Deli and Grill” cuando fue atropellada, según un empleado. “Venía todos los días. Compraba chocolate y un refresco”, dijo a Daily News Wael Alghithi, de 22 años.

Alghithi relató que la víctima -cuyo nombre no ha sido revelado- cruzaba Bath Avenue en dirección norte cuando el conductor del autobús, que circulaba por 23rd Ave en sentido sur, giró a la derecha y la atropelló en el paso de peatones.

“Quizás pensó que el conductor se detendría”, dijo Alghithi. “Cuando la atropelló, siguió conduciendo como si no la hubiera visto. La niña quedó debajo del autobús escolar, siendo arrastrada, y el conductor siguió adelante. Todavía tenía el chocolate en la mano… Fue terrible, de verdad. Terrible”.

Un video captó a la niña comenzando a cruzar Bath Avenue para luego correr al darse cuenta de que el autobús se acercaba y giraba hacia el paso de peatones, pero no pudo evitar que el conductor la golpeara

Anoche dos hombres que trabajaban para Consolidated Bus Service en el lugar de los hechos dijeron que la niña había sido atropellada por uno de sus vehículos. “Estamos buscando la ubicación exacta (donde fue atropellada la niña)”, comentó uno de los hombres.

Un portavoz de la policía dijo que los agentes detuvieron un vehículo relacionado con la colisión fatal, pero no pudo proporcionar más detalles sobre el conductor. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En enero Kianna Underwood, mujer de 33 años que fue una actriz infantil de Nickelodeon, murió dramáticamente tras ser arrollada por un auto en Brooklyn (NYC) y además arrastrada por dos cuadras.

En un caso similar, en marzo de 2018 la actriz Ruthie Ann Miles fue gravemente herida al ser atropellada estando embarazada en un accidente que le costó la vida a su hija y a otro niño, en Brooklyn. Unos meses después Dorothy Bruns, conductora acusada por el caso, fue encontrada muerta en un aparente suicidio en su casa en Staten Island. Además, la actriz Lisa Banes murió en 2021 tras ser golpeada por una patineta scooter en el Upper West Side.

205 personas perdieron la vida en accidentes viales en la ciudad de Nueva York el año pasado, lo que representó una disminución de 19% con respecto a 2024 y es además la cifra de fallecimientos más baja desde que NYC comenzó a llevar registros en 1910, según datos del DOT.

Pero 2026 ha comenzado con cifras alarmantes: apenas la madrugada del 1 de enero al menos dos hispanos perdieron la vida arrollados en NYC: Elvin Sánchez, viudo de 68 años, murió en el hospital por las lesiones que sufrió al ser golpeado en Brooklyn por un auto que huyó. Más tarde ese mismo día Anselm Okeke, de 70 años, admitió haberlo atropellado.

Además el joven ecuatoriano Darwin Adrián Malan Cargua (25) murió y su amigo Luis Paco Romero resultó gravemente lesionado al ser arrollados en Queens (NYC), luego de asistir a la celebración de Año Nuevo en Times Square. El conductor que los embistió huyó de la escena y no ha sido capturado.

Al día siguiente, el 2 de enero, Gerardo Ávila, anciano de 90 años, y la niña Anheli Vásquez (6) perecieron tras un aparatoso accidente automovilístico en Staten Island (NYC) a plena luz del día. La esposa de él resultó gravemente herida. El 4 de enero Bianca Arias, joven abuela que emigró de México, fue golpeada fatalmente mientras conducía su scooter (patineta eléctrica) por un conductor ebrio en Astoria, Queens (NYC).

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.