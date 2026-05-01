Olivia Rodrigo anuncia “The Unraveled Tour” con varias fechas en Estados Unidos

Este jueves 30 de abril, la cantante Olivia Rodrigo ha anunciado “The Unraveled Tour”, con el que estará recorriendo el mundo entre este año y el 2027. La gira incluye fechas en Estados Unidos y Europa, con este nuevo show quiere promocionar el lanzamiento de su álbum “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”.

El tercer álbum de 23 años estará disponible en las plataformas digitales a partir del 12 de junio con el sello de Geffen Records.

La mayor parte de “The Unraveled Tour” será en Estados Unidos. Comenzará el 25 de septiembre en Hartford, Connecticut. En cada ciudad del país que visite tendrá más de un show. En Nueva York, por ejemplo, se presentará en febrero del año que viene.

Por otro lado, Olivia Rodrigo viajará a Europa el año que viene para dar shows en Países Bajos, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España.

Rodrigo hizo el lanzamiento de esta gira a través de su cuenta de Instagram y en la misma publicación escribió: “Estoy contando los días hasta que pueda cantar todas las canciones de ‘You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love’ con ustedes”.

Las entradas para estos shows estarán disponibles a partir de este 5 de mayo, ese día solo se llevará a cabo la preventa y la venta general comenzará a el próximo jueves 7 de mayo.

Al mismo tiempo que lanzó la gira, Olivia Rodrigo también anunció una colaboración junto con el F.C. Barcelona. Además de prestar su nombre para las camisetas de las jugadoras en el juego contra el Real Madrid del 10 de mayo.

También se ha informado que ofrecerá un concierto especial en Barcelona, España.

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