Sony Pictures presenta el nuevo tráiler de “Spiderman: Brand New Day”

Una de las sagas más longevas del universo de Marvel Studios es la de “Spiderman”, el hombre araña que se encarga de salvar a todos en la ciudad sin importar los poderes de sus enemigos, y la nueva entrega “Spiderman: Brand new day” ya está lista. Por ende, la compañía compartió una nueva versión del tráiler.

Spider-Man fue creado en 1962 por Stan Lee y Steve Ditko, debutando en el cómic Amazing Fantasy #15. Desde entonces, Peter Parker se convirtió en uno de los superhéroes favoritos de los cinéfilos por su ingenuidad e inteligencia, aunque en esta ocasión, la historia cambiará un poco.

Sinopsis de “Spider-Man: Brand New Day”

En esta nueva entrega, que será estrenada en julio, Peter Parker se enfrenta a una nueva realidad que le termina afectando sus poderes tras verse completamente solo, y la consecuencia es perder un poco el control de sus poderes.

Además, deberá medirse contra varios villanos, incluyendo Hulk y una nueva amenaza invisible que le afecta a toda la ciudad, menos a él, y debe descubrir qué es para salvar la vida de todos. Su identidad será revelada.

Tráiler:

En las primeras imágenes del tráiler final compartido por Sony Pictures, ya Peter está perdiendo dominio de sí mismo, estrellando incluso a un enemigo sobre un vehículo policial. Posteriormente, se ve envuelto en la soledad de su hogar e intenta recuperar el control de su telaraña sin éxito, lo que lo lleva a ir a consultar con el doctor Banner, quien luego descubre la razón de las visitas de Parker.

Luego de conversar con el doctor, intenta volver a hacer todas sus maniobras y se lleva varios tropezones; incluso, se estrelló sobre una ventana, cayendo en una especie de boda real. En ese intento de regresar a ser el mismo, Spiderman es informado sobre una amenaza invisible, de la que solamente él puede salvarse por ser inmune.

Luego, muestran varias escenas sobre algunos personajes que probablemente desean deshacerse del Hombre Araña y tiene que huir con MJ. En una situación compleja en la que se muestra encerrado y siendo amenazado por un grupo de ninjas, Peter saca a relucir nuevamente lo mejor de sus poderes y, tras sentirse bien consigo mismo y con sus telarañas, sigue luchando para descubrir todas las amenazas que se le avecinan, aunque no pierde el humor que le caracteriza.

Peter tampoco olvida a su familia y visita a su tía May Parker en el cementerio, debido justamente a todo lo que tuvo que pasar sin su apoyo.

Reparto:

Tom Holland como Peter Parker / Spider-Man: El héroe arácnido que ahora intenta equilibrar su vida universitaria en el MIT mientras lidia con las secuelas de haber sido olvidado por el mundo.

Zendaya como Michelle “MJ” Jones-Watson: La compañera y el interés amoroso de Peter, quien asiste a la universidad junto a Ned.

Jacob Batalon como Ned Leeds: El antiguo mejor amigo de Peter Parker que continúa estudiando en el MIT.

Sadie Sink: Incorporada al reparto principal en un papel de gran relevancia que aún no ha sido revelado oficialmente por el estudio.

Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk: Quien ejerce un rol de mentor experimentado para Peter durante esta entrega.

Michael Mando como Mac Gargan / Scorpion: El peligroso villano clásico que regresa para complicar la vida del trepamuros.

Liza Colón-Zayas: Actriz que se suma al proyecto en un personaje secundario confirmado.

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