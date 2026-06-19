Los famosos que celebraron con los Knicks en pleno corazón de NY

Nueva York encontró un momento perfecto e inolvidable para detenerse por unas horas. Las bocinas sonaban, el confeti teñía el aire de azul y naranja y miles de personas se apretaban a lo largo de Broadway para celebrar una conquista que la ciudad llevaba más de medio siglo esperando.

Los Knicks volvieron a ser campeones de la NBA y la fiesta reunió, tanto a aficionados, como a algunas de las figuras más conocidas del espectáculo estadounidense.

El gran protagonista de la jornada fue Jalen Brunson, quien levantó el trofeo frente a la multitud e incluso invitó a los seguidores a acercarse para tocarlo. El base, elegido MVP de las Finales, resumió la emoción así: “Hace que todo valga la pena”, afirmó. Luego agregó: “No tengo palabras para describirlo”.

A su lado apareció una figura inseparable cuando se habla de los Knicks. El cineasta Spike Lee, considerado por muchos el aficionado más emblemático de la franquicia, compartió carroza con Brunson y disfrutó de una experiencia inédita para él: “Nunca había estado en un desfile, jamás, y me alegra que sea este”, comentó.

Actores, músicos y estrellas en las calles

La celebración se convirtió rápidamente en un desfile de rostros famosos. Entre quienes se sumaron al recorrido estuvieron Timothée Chalamet, Jon Stewart, Ben Stiller y Mariska Hargitay, todos mezclados entre la multitud que acompañó al equipo durante su recorrido por el llamado “Cañón de los Héroes”.

También, claro, hubo espacio para la música. Alicia Keys, una de las artistas más representativas de Nueva York, ofreció una actuación especial que emocionó a los presentes. La cantante interpretó un montaje de “Empire State of Mind”, el éxito que grabó junto a Jay-Z en 2009, combinado con el clásico “New York, New York”, dos canciones profundamente ligadas a la identidad de la ciudad.

Mientras tanto, Karl-Anthony Towns recorría las calles sosteniendo el trofeo de campeón de la Conferencia Este y celebrando con un puro en la mano. Cerca de él viajaba el alcalde Zohran Mamdani, reconocido seguidor de los Knicks, quien no ocultó su entusiasmo y hasta se animó a bailar durante el trayecto. En otra carroza, Carmelo Anthony también participó de los festejos junto a otros exjugadores de la organización.

Una ciudad rendida ante sus campeones

Las imágenes del desfile reflejaron la magnitud del acontecimiento. Los vagones del metro llegaron repletos de aficionados desde primeras horas del día. Muchos buscaron ubicaciones privilegiadas para observar el recorrido, mientras otros se conformaron con seguir la celebración desde varias cuadras de distancia.

Hubo personas subidas a semáforos, camiones de basura e incluso sobre los hombros de familiares y amigos para conseguir una mejor vista. Los bares y comercios cercanos también permanecieron llenos durante gran parte de la jornada.

Ante semejante convocatoria, las autoridades desplegaron un operativo especial con 10,000 agentes para garantizar la seguridad. La medida llegó después de varias celebraciones espontáneas registradas durante la campaña que llevó a los Knicks hasta el campeonato.

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