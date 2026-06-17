Tom Holland asegura que se siente apoyado y seguro junto a Zendaya
Tom Holland y Zendaya están promocionando el estreno de “Spider-Man: Brand New Day” y el actor ha aprovechado para hablar de su relación
El actor Tom Holland está promocionando el estreno de “Spider-Man: Brand New Day”. Holland regresa para interpretar a Spider-Man y Zendaya también sigue protagonizando la historia de Marvel como MJ. El actor también está aprovechando la promoción para hablar de su relación con Zendaya.
Hay que recordar que la relación sentimental entre Zendaya y Holland comenzó cuando fueron seleccionados para “Spider-Man”; incluso, en abril de este año, la actriz confesó que desde que lo conoció se ha sentido segura a su lado.
En ese momento, Zendaya dijo: “Sabía que era mi persona porque no me pongo nerviosa a su alrededor. Me siento muy tranquila y en paz, como si pensara: ‘En realidad, me pongo más nerviosa cuando estoy lejos de ti que cuando estoy contigo”.
Ahora, Holland dio una entrevista a “Esquire” y sus declaraciones fueron muy parecidas a las de ella hace meses. “Para mí, encontré a mi persona. Es mi mejor amiga, y soy la persona más feliz que he sido cuando estoy con ella, pero también nunca me he sentido tan apoyado y seguro, nunca”, dijo en la entrevista.
También aprovechó la entrevista para hablar sobre cuándo la conoció y lo que pensó sobre ella. “Su audición fue un éxito rotundo y consiguió el papel antes incluso de salir de la sala. Recuerdo que cuando cerró la puerta para irse, Amy Pascal (la productora) dijo inmediatamente: ‘Bueno, se queda con el papel'”.
Durante meses han existido rumores sobre una supuesta boda secreta entre Zendaya y Holland, pero aún no ha sido confirmado por ninguno de los dos, aunque sí han dado algunas señales de que es cierto.
“Spider-Man: Brand New Day” se estrena en cines el próximo 29 de julio.
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