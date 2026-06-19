Trump asegura que Meloni le “suplicó” una foto en el G7 y la primera ministra italiana lo desmiente

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que la primera ministra de Italia Giorgia Meloni le pidió insistentemente tomarse una fotografía durante la reciente cumbre del G7 en Francia, pero la mandataria italiana rechazó la versión y aseguró que las declaraciones son “completamente inventadas”.

Trump hizo el comentario durante una entrevista difundida por la cadena italiana La7, que señaló que el mandatario aseguró que Meloni le había “suplicado” una fotografía conjunta y que él aceptó por compasión, pese a que no estaba obligado a hacerlo, reseñó The Associated Press.

En un video publicado este viernes, calificó las afirmaciones de falsas y cuestionó que Trump realizara ese tipo de declaraciones sobre un país aliado. “Las declaraciones de Donald Trump son completamente inventadas. Francamente, estoy estupefacta. No entiendo por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados”, dijo.

La jefa de gobierno italiana también rechazó cualquier insinuación de dependencia política o personal hacia Washington. “Italia y yo no mendigamos”, afirmó.

El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, calificó los comentarios de Trump como “graves y ofensivos” hacia Meloni y su país, y canceló un viaje que tenía previsto realizar este fin de semana a Estados Unidos.

Posteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores informó la suspensión de un foro empresarial y científico en Miami al que el funcionario asistiría.

La agencia de noticias señaló que las diferencias se han profundizado por la posición italiana sobre la guerra en Irán, el respaldo de Roma a Ucrania y las tensiones comerciales derivadas de los aranceles impulsados por Washington.

La mandataria italiana también pareció aludir a anteriores desencuentros con Trump al señalar que no era la primera vez que el presidente estadounidense atacaba verbalmente a sus aliados. Además, criticó la dureza mostrada hacia países occidentales en contraste con el trato que da a líderes adversarios de Estados Unidos.

“Es una lástima que no muestre la misma firmeza hacia los enemigos de Occidente y de Estados Unidos”, declaró.

El presidente Sergio Mattarella se comunicó con la primera ministra para expresarle su apoyo, mientras que varios ministros salieron públicamente en su defensa. El ministro de Transporte, Matteo Salvini, afirmó en redes sociales que “quien ataca a Giorgia Meloni nos ataca a todos”.

Por su parte, el ministro de Defensa, Guido Crosetto, sostuvo que no cree que Meloni le rogara a alguien una fotografía “ni siquiera bajo amenaza”.

Meloni también recibió el respaldo del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien expresó su solidaridad tanto en público como en privado durante una reunión del Consejo Europeo.

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