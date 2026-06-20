Alemania remontó con goles de Undav un partidazo a Costa de Marfil en el último suspiro

Alemania evitó la decepción en el minuto 90+4, un gol de Deniz Undav definió el triunfo 2-1 ante Costa de Marfil que reforzó su autoridad en el grupo E del Mundial 2026.

El resultado ocurre tras el holgado triunfo de la selección alemana en su primer encuentro contra Curazao, en el que ganó 7-1.

Con este triunfo, el equipo de Julian Nagelsmann conserva el primer lugar del Grupo E, gracias a dos triunfos. Alemania termina su participación en la primera ronda el próximo 25 de junio frente a Ecuador en Nueva Jersey.

Costa de Marfil comenzó ganando

Alemania empezó con autoridad. Kai Havertz avisó nada más comenzar con un remate alto y después obligó a Yahia Fofana a intervenir con un cabezazo peligroso. Jamal Musiala también rozó el gol en el minuto 17, con un remate que se marchó muy cerca del poste. Pero el dominio alemán era más territorial que contundente.

Costa de Marfil fue creciendo desde la carrera, el despliegue físico y la claridad de sus transiciones. Ange-Yoan Bonny apareció por ambas bandas, Amad Diallo amenazó dentro del área y Diomande agitó el partido cada vez que recibió abierto.

La recompensa llegó en el minuto 29. Diomande inició la acción por la izquierda, Amad no pudo culminar ante la defensa alemana y el rechace quedó franco para Franck Kessié, que golpeó con autoridad para firmar el 0-1.

¡SORPRESA EN TORONTO! ¡COSTA DE MARFIL LO ESTÁ GANANDO!



Franck Kessié se encuentra la pelota dentro del área y la manda a guardar.



¡Están dando la sorpresa! ¡Están ganándole a Alemania! pic.twitter.com/zeK25bnK04 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 20, 2026

El gol confirmó los problemas defensivos de Alemania, y reforzó el plan de Emerse Faé. Su equipo cerró espacios, protegió el área y atacó con convicción cada vez que recuperó. Neuer, siempre adelantado y fiel a su estilo, evitó el segundo en el minuto 37 ante un disparo duro de Bonny desde la frontal.

Alemania encontró dos veces la red antes del descanso, pero ninguna acción subió al marcador. Primero, en el minuto 21, un gol fue anulado por falta de Aleksandar Pavlovic sobre Yahia Fofana en un córner. Después, en el minuto 38, otra jugada quedó invalidada por una infracción de Musiala sobre un defensor marfileño. Al descanso, el 0-1 explicaba mejor la eficacia de Costa de Marfil que la posesión alemana.

Alemania reaccionó sobre el final

La reacción definitiva pareció llegar con el triple cambio alemán de la hora de partido. Entraron Nadiem Amiri, Deniz Undav y Jamie Leweling por Pavlovic, Musiala y Leroy Sané. Los cambios dieron más energía y profundidad a Alemania, que aumentó la presión y empezó a encerrar a Costa de Marfil en su área.

El empate llegó en el minuto 68. Amiri filtró un centro perfecto, Undav controló dentro del área y definió arriba ante Yahia Fofana. Fue una jugada limpia, de pocos toques, nacida de uno de los escasos errores defensivos marfileños, después de que Odilon Kossounou no alcanzara a despejar de cabeza el envío previo.

¡RESPONDE ALEMANIA! ¡SE EMPATÓ EL PARTIDO!



Deniz Undav recibió un lindo centro y la mandó a guardar para emparejar el encuentro. pic.twitter.com/J57UI9E5Py — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 20, 2026

El 1-1 abrió el partido. Costa de Marfil, que se había replegado demasiado tras el descanso, recuperó metros con los cambios de Simon Adingra, Seko Fofana y Evann Guessand.

Cuando el empate parecía definitivo, apareció de nuevo Undav. En el minuto 90+4, el delantero alemán se benefició de un error de marcaje de Emmanuel Agbadou, el número 20 marfileño, y enterró el balón en la red para completar la remontada alemana.

¡GOL DE ALEMANIA EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS! ¡LO GANAN SOBRE LA HORA!



Deniz Undav hace su DOBLETE, remontan sobre Costa de Marfil y se quedarán con los 3 puntos. pic.twitter.com/5LqqNHdDlB — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 20, 2026

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