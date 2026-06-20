Países Bajos volvió a ser la “Naranja Mecánica” para aplastar 5-1 a Suecia

Tras arrancar el Mundial 2026 con empate 2-2 ante Japón, la selección de Países Bajo despertó y arrolló 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston para tomar el mando del grupo F.

Los dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, refrendados en el minuto 89 por Crysencio Summerville, lanzaron a Países Bajos, que podrán sellar el pase de ronda como primeros de grupo con un triunfo ante Túnez en la última jornada.

A Suecia, que se había estrenado con un 5-1 a Túnez, le faltó pegada. Perdonó al menos tres oportunidades en la primera mitad y acabó derrumbándose pese a la diana del momentáneo 1-4 firmada por Anthony Elanga.

Países Bajos tomó el control desde el primer tiempo

Brobbey fue el único cambio de Koeman respecto al empate 2-2 del debut contra Japón y el delantero del Sunderland no tardó en aprovechar la oportunidad desde el primer minuto.

¡GOLAZO DE PAÍSES BAJOS! ¡RÁPIDAMENTE SE PONEN ARRIBA EN EL MARCADOR!



Brian Brobbey empuja la pelota dentro del área y firma el primero del partido ante Suecia. pic.twitter.com/hVDDLfkaU8 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 20, 2026

Países Bajos hizo daño a Suecia con su velocidad por las bandas y a los cinco minutos Cody Gakpo colgó un centro raso que Brobbey remató en el corazón del área de penalti para dar una tempranera ventaja a su equipo.

El equipo de Koeman cogió confianza, y siguió atacando frente a una Suecia que tardó en asentarse. Y pasado el cuarto de hora, en una acción muy parecida, pero en la banda contraria, Denzel Dumfries entregó a Brobbey la asistencia para el 2-0.

¡DOBLETE DE BROBBEY! ¡OTRO GOL DE PAÍSES BAJOS!



El delantero de Sunderland marca su segundo ante Suecia y aumenta la ventaja. pic.twitter.com/0EUpBVJ4Sl — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 20, 2026

Lo definió todo en la segunda parte

Países Bajos salió a morder tras el descanso y Cody Gakpo firmó un doblete en nueve minutos para sentenciar el encuentro.

¡GOLEADA DE PAÍSES BAJOS! ¡GOLEADA EN HOUSTON!



Cody Gakpo la manda a guardar y aumenta aún más la ventaja sobre Suecia? ¡3-0! pic.twitter.com/YCZfZqNdqR — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 20, 2026

El extremo del Liverpool anotó el primero a placer tras otro perfecto centro raso de Dumfries, y fulminó al meta en el primer poste tras una gran jugada personal para el 4-0.

¡OTRA VEZ GAKPO! ¡GOLAZO DE PAÍSES BAJOS!



El jugador de Liverpool firma el cuarto sobre Suecia. pic.twitter.com/WuN3BCSzQc — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 20, 2026

Suecia tuvo el mérito de seguir luchando pese a tener el encuentro perdido. Potter dio paso a Elanga por Alexander Bernhardsson en el 56 y el ex del Manchester United, ahora extremo del Newcastle, dio chispa a la delantera sueca.

Tan solo necesitó tres minutos para marcar el 1-4, al superar a Bart Verbruggen en un mano a mano tras un pase vertical de Isak.

¡GOLAAAAAZO DE SUECIA! ¡GOLAZO DE ELANGA!



El futbolista de Newcastle responde y acorta distancias en el partido. pic.twitter.com/0c4B864IKH — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 20, 2026

Esa diana no cambió el guión de un encuentro dominado por Países Bajos, que pusieron la guinda a su triunfo con el definitivo 5-1, obra de Crysencio Summerville con un disparo cruzado de pierna derecha desde la frontal del área en el minuto 89.

¡TREMENDO GOLAZO DE PAÍSES BAJOS! ¡MANITA PARA LA NARANJA MECÁNICA!



Crysencio Summerville hace una tremenda definición de fuera del área y hace el ¡¡¡5-1!!! Sobre Suecia. pic.twitter.com/TMTzsY8eQa — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 20, 2026

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