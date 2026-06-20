Detienen a un exatleta olímpico acusado de arrancar revestimiento del estanque reflectante de Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció presuntos actos de vandalismo en el estanque reflectante de la Explanada Nacional de Washington, una situación que, según afirmó, ha contribuido al deterioro del emblemático espacio, donde en los últimos días han proliferado las algas y el agua ha adquirido una tonalidad verdosa.

El mandatario aseguró en su red social Truth Social que personas causaron daños tanto en las áreas verdes que rodean el estanque como en el revestimiento instalado recientemente en el fondo de la piscina.

“Hemos tenido serios problemas de vandalismo” en el estanque situado entre el Monumento a Washington y el Monumento a Lincoln, escribió Trump, quien además afirmó que se habrían introducido sustancias en el agua con la intención de afectar las labores de restauración.

La recuperación del estanque se ha convertido en un tema de gran atención pública, ya que Trump ha vinculado la renovación del lugar con las celebraciones del próximo 4 de julio, fecha en la que Estados Unidos conmemorará el 250 aniversario de su independencia.

Foto: AP

Este sábado, el presidente volvió a referirse al asunto y aseguró que la Policía de Parques de Estados Unidos ha detenido a varias personas por supuestamente vandalizar el monumento nacional. También advirtió que este tipo de acciones podrían acarrear severas sanciones penales.

El viernes fue arrestado un ciclista identificado como David Hearn, exatleta olímpico de 67 años, acusado de un delito menor por presuntamente arrancar parte del revestimiento que proporciona el característico tono azul al fondo del estanque.

El hombre deberá comparecer ante el Tribunal Superior del Distrito de Columbia el próximo 9 de julio.

Sin embargo, en declaraciones recogidas por The Washington Post, Hearn negó haber causado daños. Afirmó que únicamente introdujo la mano en el agua y sostuvo que no rompió ni desprendió ningún material. “No destruí, rompí ni despegué nada”, declaró.

Mientras tanto, cuadrillas gubernamentales continúan trabajando para controlar la proliferación de algas y recuperar el color azul del estanque antes de las celebraciones patrióticas previstas para comienzos de julio.

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