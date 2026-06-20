Gobernadora de Puerto Rico celebra nuevo triunfo judicial en caso para declarar nulo contrato de LUMA Energy

NUEVA YORK – La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, catalogó como un nuevo triunfo a su favor la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston (Massachusetts) que devolvió al Tribunal Supremo en la isla el caso que busca que se anule el contrato de LUMA Energy.

La mandataria argumentó, mediante declaraciones escritas este viernes, que continúan prevaleciendo en los tribunales a raíz de las primeras demandas que presentó en diciembre pasado para que se declare nula la Carta-Extensión que suscribió el gobierno de Puerto Rico con la empresa, el 30 de noviembre de 2022, que amplió la vigencia del Acuerdo Suplementario bajo el que operaba LUMA.

“Nuestro compromiso con el pueblo sigue firme. Estamos transformando el sistema de energía aumentando la capacidad, logramos el respaldo del gobierno federal con quien estamos trabajando, rehabilitando las plantas, hemos aumentado la generación de energía lo que ha reducido significativamente la cantidad de apagones y evitó un apagón masivo el pasado verano como algunos proyectaban. Pero las fallas en la transmisión a cargo de LUMA sumado a las ejecutorias en contra de la gente como cerrar oficinas, eliminar brigadas nocturnas (que logramos revocar), no le han servido bien al pueblo, por eso seguimos firmes, sumando victorias judiciales para sacar a LUMA y traer un nuevo operador que cumpla con un compromiso contractual, donde la gente tenga un servicio básico como electricidad confiable y asequible”, expresó la gobernadora sobre el consorcio encargado de la distribución y transmisión de la energía eléctrica.

El Gobierno adujo que LUMA ha intentado retrasar la determinación final del caso mediante “juegos procesales” al solicitar que el caso fuera trasladado al foro federal y luego apelar la determinación en su contra.

El Primer Circuito en Boston emitió ayer una orden en la que rechazó la solicitud de LUMA que buscaba detener la decisión de la jueza Laura Taylor Swain, quien devolvió el caso al Supremo de Puerto Rico.

Con la determinación, los casos relacionados con la alegada nulidad de la extensión del contrato serán referidos nuevamente a los tribunales de la isla mientras el proceso de apelación continúa en Boston.

LUMA se expresó insatisfecha con la decisión del foro apelativo.

“Aunque respetamos esta determinación, reiteramos, al igual que la Junta de Supervisión Fiscal (FOMBPR) y otras partes, que el tribunal federal continúa siendo el foro más adecuado para atender estas controversias, especialmente mientras la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) permanece bajo el proceso de quiebra federal”, indicaron mediante un comunicado de prensa.

A juicio de la empresa, la postura de la Administración González tendrá un impacto negativo en los procesos de reparación de la red y en los servicios a los abonados.

“La incertidumbre que generan los intentos de anular el contrato de LUMA y la insistencia del Gobierno de destinar recursos económicos para perseguir un proceso legal innecesario durante la época de huracanes atenta contra los servicios esenciales que ofrecemos a los puertorriqueños y afecta adversamente los esfuerzos de transformación de la red eléctrica. Cualquier operador enfrentaría las mismas limitaciones debido al frágil estado de la infraestructura eléctrica, por lo que este tipo de acciones no favorece al interés público”, plantearon.

“Continuaremos defendiendo nuestro derecho a operar y a ejecutar los proyectos urgentes de mejora que el pueblo necesita y agotaremos todos los remedios legales disponibles. Mientras el proceso continúa, seguiremos enfocados en brindar un servicio estable y de calidad para todos nuestros clientes”, puntualizaron.

El panel compuesto por David Barron, Julie Rikelman y Seth Aframe determinó que LUMA y sus representantes no pudieron evidenciar su derecho a una paralización.

“Luego de una revisión y consideración cuidadosa del récord y los argumentos específicos plasmados en los argumentos, concluimos que los demandados-apelantes no han cumplido con el estándar para evidenciar su derecho a una paralización mientras se resuelve la apelación. (…) Las solicitudes de una argumentación expedita de su moción o, en la alternativa, una paralización administrativa son académicas antes esta conclusión. Por lo tanto, la moción se deniega”, decidieron los jueces, según citó el periódico El Nuevo Día.

El grupo además ordenó a LUMA a presentar su informe de apelación en o antes del 29 de julio.

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