John Legend, Marc Anthony y más artistas dijeron presente en la inauguración del Centro Presidencial de Obama

Este 18 de junio fue inaugurado un centro presidencial para rendirle homenaje a Barack Obama en la ciudad de Chicago, por ser el primer presidente negro de los Estados Unidos y el número 44 en general. Varias figuras del arte dijeron presente para ambientar este evento.

El Centro Presidencial Obama es un extenso complejo de 7,8 hectáreas que combina una propuesta arquitectónica moderna con naturaleza, arte e historia. Fue mostrado a los exmandatarios y distintas personalidades por medio de un evento que duró aproximadamente tres horas y que fue animado por cantantes exitosos a nivel global.

Estos artistas dijeron presente en la inauguración del Centro Presidencial de Barack Obama

De acuerdo al dato emitido por el portal BBC Mundo, diversos artistas se encargaron de ponerle música y emoción a la inauguración de este centro que cuenta con una estatua de Barack y Michelle Obama agarrados de la mano en el exterior.

John Legend se encargó de tomar el piano y lo acompañó Common en el micrófono. Crédito: AP | AP

Jennifer Hudson, Christina Aguilera, John Legend, Common, Marc Anthony, Bono y The Edge de U2, así como Bruce Springsteen y Stevie Wonder, fueron algunos de los cantantes que se encargaron de ambientar el lugar con su talento artístico.

Además, la leyenda del rock Eddie Vedder también fue parte del lineup del evento. Los asistentes expresaron su agradecimiento a los Obama por traer el centro al sur de Chicago.

Marc Anthony puso el ritmo caribeño con su salsa y balada. Crédito: AP | AP

Esto dice Barack Obama sobre su nuevo Centro Presidencial en Chicago

“Para mí, este centro no podría estar en otro lugar. Es una muestra de agradecimiento, un reconocimiento de que gran parte de lo que más aprecio se lo debo a la gente de esta ciudad y a la gente de estos barrios aledaños”, expresó Barack Obama.

Respecto al evento de inauguración, el expresidente manifestó que querían justamente que fuera algo bastante animado por el tipo de población en Chicago. “Queríamos que fuera una celebración vibrante y viva de la comunidad. Un lugar donde podamos aprender juntos y compartir la alegría del arte, la música, el deporte y el juego”.

Para este Centro Presidencial asistieron todos los exmandatarios que siguen con vida, excepto el actual presidente Donald Trump, quien aparentemente no fue invitado.

Sigue leyendo: