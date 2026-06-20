Universal Pictures reestrenará la primera entrega de “Fast & Furious” para celebrar su 25 años

Una de las sagas más emblemáticas en la historia del cine es la de “Fast and Furious“, una película que cumple 25 años en agosto y, por ende, la compañía de Universal Pictures decidió reestrenar la primera entrega en modo de recordar el inicio de este éxito global.

El 21 de agosto se proyectará nuevamente la cinta de “Fast & Furious”, primera cinta, una entrega en la que se llegaron a recaudar hasta 207.5 millones de dólares a nivel mundial con una inversión inferior a los 40 millones de dólares, según el portal Sensacine.

Sinopsis de “Fast & Furious”

“A todo gas” fue el seudónimo con el que se definió la primera película, “Rápidos y Furiosos”, en la cual Brian O’Conell es una especie de policía encubierto que trata de infiltrarse en las carreras callejeras para acabar con esa práctica ilegal, pero sin darse cuenta, termina más involucrado de lo que esperaba.

La creación de un vínculo con Dominic Toretto y su pandilla le hará replantearse qué es lo que quiere hacer realmente y descubre que su felicidad está en la velocidad de los automóviles.

“Fast & Furious”, una saga que ha venido evolucionando

Si algo ha tenido “Fast & Furious” es que en cada entrega muestra algo nuevo y ha ido evolucionando con el avance de la tecnología, restándole importancia incluso a simplemente las carreras para incorporar ideas y tramas diferentes con cada nueva cinta.

De hecho, han llegado a hacer volar vehículos desde aviones y desde un edificio a otro en persecuciones, buscando sorprender siempre a su público con alguna novedad. La ficción y la acción tomaron un rol protagónico desde la quinta entrega en adelante.

Aunque Universal Pictures presentará el clásico “Fast & Furious” estrenado en 2001 para recordar sus inicios, el final definitivo de esta saga no llegará sino hasta marzo de 2028, cuando se estrene “Fast & Furious 11“, una entrega final en la que ya se encuentran trabajando Vin Diesel (Dominic Toretto) y el director Louis Leterrier”.

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