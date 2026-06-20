Georgina Rodríguez celebró a Cristiano Jr. con mariachis y una gran fiesta

Con mariachis incluidos Cristiano Ronaldo Jr. celebró su cumpleaños 16, mientras su padre, Cristiano Ronaldo, concentra sus energías en el Mundial 2026 junto a la selección de Portugal.

Para la ocasión, Georgina Rodríguez se encargó de organizar una celebración que no pasó en lo absoluto desapercibida y que compartió con sus seguidores a través de las redes sociales.

La influencer mostró varios momentos de la jornada en un video donde se aprecia una fiesta diseñada a medida para el adolescente. Amigos cercanos, deportes, gastronomía y música formaron parte de una fecha especial para el hijo mayor del futbolista portugués.

Entre todos los detalles del evento, la presencia de mariachis se convirtió en uno de los aspectos más comentados. La tradicional agrupación musical aportó un toque festivo y diferente a una celebración marcada por el entretenimiento al aire libre.

Jornada repleta de actividades

El encuentro se desarrolló en un ambiente veraniego donde la piscina ocupó un lugar central. Cristiano Jr. y sus invitados disfrutaron de juegos acuáticos y distintas propuestas recreativas preparadas para mantener la diversión durante toda la jornada.

Además de los espacios para refrescarse, los asistentes tuvieron acceso a un campo de tiro, actividades de tiro al globo y una lucha de sumo sobre colchoneta que provocó risas entre los presentes.

La pasión por el fútbol, una de las características que más identifican al joven, y que comparte con su padre, también estuvo reflejada en la decoración. Los tonos azules y amarillos dominaron el espacio, acompañado de distintos elementos inspirados en el deporte que ha marcado la vida de la familia.

Otro de los rincones más concurridos fue el “photocall” preparado especialmente para la ocasión. Allí, los invitados posaron para las fotografías que retrataron una fecha significativa para el cumpleañero.

Mensaje cargado de cariño

En el apartado gastronómico, la paella fue una de las grandes protagonistas. Los invitados pudieron degustar diferentes versiones del tradicional plato español, incluyendo una paella de bogavante preparada en el mismo lugar de la celebración.

La torta también se apartó de lo convencional. En lugar de un pastel clásico, la familia eligió una espectacular torre de donuts decorada con velas que formaban el número 16, en alusión a la edad que acababa de cumplir Cristiano Ronaldo Jr.

Georgina Rodríguez aprovechó además la ocasión para dedicar unas palabras muy especiales: “Aunque midas casi 2 metros, siempre serás mi niño pequeño. Te deseo una vida llena de amor, salud y éxitos, y que nunca pierdas ese corazón tan noble que te hace especial. Mamá, papá y hermanos, te amamos”, escribió.

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