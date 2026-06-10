Karol G enciende las redes con nuevas fotos en bikini

Una de las artistas con más seguidores a nivel global es Karol G, quien es seguida por su talento artístico y también por su belleza interior y exterior. En esta oportunidad, encendió las redes sociales tras mostrar un carrusel de imágenes en bikini.

La cantante colombiana está aprovechando sus últimos días libres antes de comenzar su gira por el mundo con el “Tropitour” y se fue a pasar un momento relajante en un yate en la ciudad de Mónaco.

Karol G causa furor con fotos en bikini

La “Bichota” compartió un carrete de cuatro imágenes y un par de gifs, donde cautiva con un traje de baño azul con los bordes blancos que combina a la perfección con su piel morena.

En la sesión se aprecia Karol G presumiendo el cuerpo que viene trabajando a tope de cara a su tour, con diferentes poses donde muestra su bikini en todos los ángulos y un cabello mojado con una mezcla de rubio y castaño que la hace resaltar aún más.

De esta manera, la colombiana llamó nuevamente la atención de sus seguidores, quienes se llenaron de elogios en los comentarios de la plataforma de Instagram.

Horas después de darse un baño de playa y descansar en ese yate, Karol asistió al Grand Prix de Mónaco e igualmente cautivó con un conjunto negro.

Karol G se prepara para su Tropitour

“Viajando por el mundo Tropitour” comenzará en el mes de julio, una gira donde la colombiana tendrá hasta 65 presentaciones en más de 20 países diferentes.

La cantante colombiana sigue trabajando sin descanso para seguir ofreciéndoles sorpresas a sus seguidores y recientemente también fue vista en una grabación en Los Angeles, lo que se puede traducir a la grabación de un nuevo videoclip e incluso, hay rumores de que podría estar preparando un nuevo álbum.

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