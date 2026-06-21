3 trucos para conservar la cerveza en el refrigerador y evitar su deterioro

Si vas a ver un partido de fútbol en casa, seguramente tienes entre las bebidas cervezas frías (o por enfriar) y snacks para disfrutar del juego. Pero ¿sabías que la forma en que guardas las cervezas en el refrigerador puede cambiar su sabor y calidad?

La ingeniera en alimentos Montse Meléndez, es una experta en conservación de alimentos. Ella comparte consejos para disfrutar de los productos en su versión más fresca y, sobre todo, para evitar intoxicaciones alimentarias. En esta ocasión, explica la manera correcta de guardar las cervezas.

3 hacks para que la cerveza no pierda su sabor

Más allá del calor del verano, la cerveza tiene dos grandes enemigos: la luz y el oxígeno. La experta aclara que cuando la cerveza se calienta, aumenta la velocidad de todas las reacciones de deterioro; si se queda mucho tiempo a altas temperaturas, se daña.

Meléndez comparte los trucos que ayudarán a que la cerveza mantenga su sabor original:

Cuidado con la luz: si una botella de cerveza queda expuesta a la luz, se daña. La especialista señala que “la luz oxida los compuestos del lúpulo y hace que sepa feo; por lo que, entre menos opaco sea el material que la contiene, más rápido se va a dañar”. Por esta razón, una cerveza en una botella de vidrio claro va a perder su sabor óptimo mucho más rápido que una en cerveza en lata .

si una botella de cerveza queda expuesta a la luz, se daña. La especialista señala que “la luz oxida los y hace que sepa feo; por lo que, entre menos opaco sea el material que la contiene, más rápido se va a dañar”. Por esta razón, una cerveza en una botella de vidrio claro va a perder su sabor óptimo mucho más rápido que una en . La posición correcta: la forma de guardarlas influye directamente en el sabor. Cuando las cervezas se guardan acostadas, hay más oxígeno en contacto con el líquido , lo que acelera el deterioro.

la forma de guardarlas influye directamente en el sabor. Cuando las cervezas se guardan acostadas, hay más , lo que acelera el deterioro. El lugar ideal: la experta recomienda guardarlas en un lugar con poca luz y a temperatura ambiente, además de mantener la cadena de frío. Es decir, si ya estaban frías al momento de la compra, lo ideal es mantenerlas dentro del refrigerador.

El truco definitivo para revivir el pan de tus snacks

Otros tips que pueden ser muy útiles en las reuniones para ver el partido es cómo revivir el pan. Si compraste pan horas antes (o estaba congelado) y al momento de comerlo está duro, lo puedes recuperar fácilmente con agua.

El proceso es muy sencillo:

Rociar un poco de agua sobre la corteza del pan. Llevarlo por unos minutos al horno, microondas o freidora de aire.

Esto tiene su explicación científica: cuando se elabora el pan, el almidón de la harina absorbe el agua; una parte se evapora en el horno, mientras que el resto del agua y las grasas son las que le aportan humedad y textura al pan.

A medida que pasa el tiempo, el agua que absorbió el almidón se va perdiendo, transformándolo en un pan seco y duro. Por esta razón, al agregar agua y aplicar calor, el pan vuelve, momentáneamente, a su estado original y crujiente.

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