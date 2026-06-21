Colombia vota entre Cepeda y De La Espriella para elegir a su nuevo presidente

Colombia define este domingo su próximo presidente para el periodo constitucional 2026-2030 en la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella, del movimiento de derecha Defensores de la Patria, e Iván Cepeda, del partido de izquierda Pacto Histórico.

Según datos institucionales, un total de 41,421,973 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto tanto en el territorio nacional como en el exterior, donde el proceso comenzó el pasado 15 de junio.

La infraestructura dispuesta para la jornada electoral se distribuye en 13,742 locales habilitados y un total de 122,016 mesas distribuidas. Respecto a la población electoral, el censo cuenta con 21.2 millones de mujeres inscritas y 20.1 millones de hombres inscritos.

En la primera vuelta del 31 de mayo, que registró una participación del 57.88 %, De la Espriella obtuvo 10.3 millones de votos (43.78 %), mientras que Cepeda alcanzó 9.7 millones de votos (40.98 %).

Tendencias de las encuestas y declaraciones de los candidatos

Para esta segunda vuelta, las encuestas sitúan a De la Espriella con una intención de voto entre el 48.6% del Centro Nacional de Consultoría y el 50.9% de AtlasIntel. Por su parte, Cepeda se ubica entre el 43.1% y el 44.7% de los apoyos.

“Mañana a movilizar el electorado, a cuidar el voto, y el 22 a madrugar a trabajar para construir para construir el segundo gobierno progresista”, afirmó Cepeda.

Por otro lado, De la Espriella agradeció a sus votantes y pidió que se agrupen para poder conseguir los objetivos de las elecciones.

“Hemos llegado muy lejos gracias al esfuerzo de millones de colombianos, pero el partido solo termina cuando el árbitro pita el final. Por eso les pido que este 21 de junio salgan a votar temprano, lleven a sus familias, inviten a sus amigos y sigan sumando más gente a esta gran manada“.

Petro sobre la transparencia del proceso electoral

Entretanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expuso sus observaciones sobre el sistema en su cuenta oficial de X y pidió que no prevalezca la violencia durante el proceso.

“Solicito unos escrutinios en tranquilidad, sin violencia entre nadie, pero con máxima vigilancia ciudadana”, apuntó el actual presidente.

Observadores internacionales y seguridad militar

El desarrollo de las elecciones también cuenta con la supervisión de 1,694 delegados de misiones internacionales de observación. Asimismo, el proceso recibió expresiones de apoyo a De la Espriella por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, postura rechazada por el Ejecutivo colombiano.

El Ministerio de Defensa de Colombia activó un plan de vigilancia para prevenir incidentes en las zonas rurales y urbanas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, detalló las cifras exactas del operativo de protección.

“Toda la fuerza pública en su máxima capacidad estará desplegada. De manera directa habrá 248,000 hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional; 160,000 más estarán en actividades de apoyo, para un total de 408,000 uniformados”.