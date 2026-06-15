Caso de estadounidense detenido en Bogotá por presunto abuso sexual de un niño da giro tras declaraciones de Gustavo Petro

Las autoridades de Colombia arrestaron el domingo a un estadounidense acusado de abusar sexualmente de un niño en Bogotá, un caso que provocó indignación y que se viralizó en las redes sociales. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro aseguró horas después que las investigaciones preliminares apuntan a que el hombre “al parecer no violó” a ninguno de los menores que tenía bajo su cuidado.

El sospechoso es un hombre de 36 años originario de Texas que fue denunciado tras la circulación de un video en el que aparece junto a un niño en el balcón de un edificio residencial ubicado en una zona acomodada del norte de Bogotá, informó CBS News.

Las imágenes fueron grabadas por transeúntes que interpretaron la situación como un posible abuso y comenzaron a gritar para que el hombre se detuviera, pero parecía hacer caso omiso a los reclamos.

El pedófilo estadounidense es de Texas y de derecha en los EEUU. Aquí se muestra la doble moral y la manipulación del electorado



Mientras una parte del electorado se mueve hacia las derechas extremas pensando con son defensores de la familia, resulta que muchos de la fracción? https://t.co/iJleZs5fG0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 15, 2026

El alcalde de Bogotá, Carlos Galán, confirmó inicialmente que una persona había sido puesta bajo custodia policial y señaló que las autoridades encontraron a tres menores dentro del apartamento del sospechoso. Los niños fueron trasladados a un centro médico para ser evaluados y posteriormente quedaron bajo protección del organismo estatal encargado de la infancia.

Fuentes citadas por CBS News indicaron que el ciudadano estadounidense podría haber adoptado a los menores, aunque las circunstancias del caso siguen bajo investigación.

Petro cuestiona la versión inicial

Tras la difusión del caso, el presidente colombiano publicó un extenso mensaje en la red social X en el que afirmó que los hechos podrían haber sido malinterpretados.

“Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia”, escribió Petro.

Según el mandatario, la información preliminar indica que el hombre habría sacado al niño al balcón debido a un problema de atragantamiento relacionado con la comida.

“Las imágenes engañaron a los colombianos que fueron en masa a defender al niño”, afirmó.

Petro sostuvo que, si las investigaciones confirman esa versión, la justicia deberá garantizar plenamente los derechos del ciudadano estadounidense. Asimismo, señaló que el caso podría servir como ejemplo de cómo las imágenes y la información difundida en redes sociales pueden conducir a conclusiones equivocadas.

El presidente también aprovechó para cuestionar el sistema de adopciones en Colombia y reiteró su intención de eliminar los procesos de tercerización en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, argumentando que el Estado debe asumir directamente la protección de la niñez cuando falla el entorno familiar.

Además, vinculó el episodio con lo que considera un problema de manipulación informativa. Petro advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial y de la difusión masiva de contenidos que, según dijo, pueden distorsionar la realidad y afectar la percepción pública.

Las autoridades no han anunciado el cierre de la investigación.

Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia



Lo saco al balcón por un atoramiento? — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 16, 2026

De acuerdo con CBS News, el hombre llegó a Bogotá el 6 de junio y permanece bajo investigación mientras las autoridades determinan exactamente qué sucedió y cuál era su relación legal con los menores encontrados en el inmueble.

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