Cómo calcula el Seguro Social cuánto dinero recibirás al mes durante tu jubilación

Aunque millones de estadounidenses dependen del Seguro Social para financiar su retiro, muchas personas desconocen cómo se determina exactamente el monto que recibirán cada mes.

La fórmula utilizada toma en cuenta los ingresos obtenidos durante la vida laboral, la edad a la que se solicita el beneficio y otros factores que pueden aumentar o reducir el pago final.

Comprender este cálculo puede ayudar a planificar mejor la jubilación y tomar decisiones que incrementen los ingresos futuros.

Todo comienza con los 35 años de mayores ingresos

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) calcula los beneficios utilizando una cifra conocida como Ingreso Mensual Promedio Indexado (AIME, por sus siglas en inglés).

Para obtenerla, la agencia toma los 35 años con los ingresos más altos de una persona, ajusta esas cantidades por inflación y luego calcula un promedio mensual.

Por ejemplo, si una persona trabajó durante 35 años completos y ganó un promedio equivalente a $60,000 anuales ajustados por inflación, sus ingresos indexados totales serían aproximadamente $2.1 millones.

Esa cantidad se divide entre 420 meses (35 años multiplicados por 12 meses), dando como resultado un AIME cercano a $5,000 mensuales.

Si una persona trabajó menos de 35 años, el Seguro Social llena los años faltantes con ceros, lo que reduce el promedio y, por lo tanto, el beneficio final.

Por el contrario, seguir trabajando después de años con ingresos bajos puede ayudar a reemplazar esos registros y aumentar el beneficio futuro.

La fórmula que transforma los ingresos en un cheque mensual

Una vez calculado el AIME, el Seguro Social utiliza una fórmula para determinar el llamado Monto Primario de Seguro (PIA), que representa el beneficio mensual completo para quienes solicitan el pago a la edad plena de jubilación.

Para quienes nacieron en 1960 o después, esa edad es actualmente de 67 años.

La fórmula para 2026 aplica distintos porcentajes a diferentes segmentos del ingreso promedio:

-90% de los primeros $1,286 del AIME.

-32% de la porción comprendida entre $1,286 y $7,749.

-15% de cualquier cantidad superior a $7,749.

Estos límites, conocidos como ‘bend points’, se actualizan cada año.

Utilizando el ejemplo anterior de un AIME de $5,000, el cálculo sería el siguiente:

-90% de $1,286 = $1,157.40

-32% de los siguientes $3,714 = $1,188.48

El resultado sería un beneficio mensual de $2,345.88.

Después del redondeo oficial aplicado por la SSA, el pago quedaría en aproximadamente $2,345.80 mensuales antes de cualquier ajuste por inflación o cambios derivados de la edad en que se solicite el beneficio.

La edad para solicitar el beneficio puede cambiarlo todo

Uno de los factores más importantes es cuándo se decide comenzar a recibir el Seguro Social.

Las personas pueden solicitar beneficios desde los 62 años, pero hacerlo antes de alcanzar la edad plena de jubilación implica una reducción permanente.

Por ejemplo, alguien cuya edad plena sea de 67 años y solicite el beneficio a los 62 podría recibir alrededor de 30% menos cada mes.

En cambio, quienes retrasan el inicio de los pagos reciben créditos por jubilación diferida.

La SSA incrementa el beneficio aproximadamente 8% por cada año que una persona espere después de alcanzar la edad plena de jubilación, hasta los 70 años.

Así, una persona con un beneficio base de $2,280 mensuales podría recibir alrededor de $2,830 al mes si espera hasta los 70 años para solicitarlo.

Otros factores que influyen en el monto final

Además de la edad y los ingresos, existen otros elementos que pueden afectar el tamaño del cheque mensual.

Las personas que ganaron consistentemente menos que el límite salarial sujeto a impuestos del Seguro Social –que en 2026 es de $184,500– generalmente recibirán beneficios menores que quienes alcanzaron ingresos más altos durante décadas.

También existe una reducción temporal para quienes trabajan mientras reciben beneficios antes de alcanzar la edad plena de jubilación.

En 2026, quienes aún no hayan alcanzado esa edad perderán temporalmente $1 en beneficios por cada $2 ganados por encima de $24,480 anuales.

Para quienes ya alcanzaron la edad plena de jubilación, el límite aumenta a $65,160 y la reducción es de $1 por cada $3 obtenidos por encima de esa cantidad.

La SSA aclara que estas reducciones no son permanentes, ya que posteriormente ajusta los beneficios para compensar el dinero retenido.

Beneficios para cónyuges y sobrevivientes

El Seguro Social también ofrece beneficios para cónyuges y familiares sobrevivientes, los cuales siguen reglas distintas.

Un cónyuge puede recibir hasta 50% del beneficio de jubilación de su pareja si solicita el pago a la edad plena de jubilación.

Sin embargo, a diferencia de los beneficios regulares, los beneficios conyugales no aumentan si la persona espera después de la edad plena para solicitarlos.

Por otro lado, los beneficios para sobrevivientes pueden alcanzar hasta 100% del beneficio que recibía el trabajador fallecido, dependiendo de la edad y circunstancias del beneficiario.

Estos pagos pueden estar disponibles para cónyuges, ex cónyuges, hijos y, en algunos casos, otros dependientes.

Cómo consultar tu estimado de beneficios

La Administración del Seguro Social permite a los trabajadores revisar sus estimaciones de beneficios a través de su portal en línea.

Al crear una cuenta en ssa.gov/myaccount, los usuarios pueden consultar su historial completo de ingresos, conocer cuánto podrían recibir a distintas edades de jubilación e identificar posibles errores en sus registros laborales.

Los expertos recomiendan revisar esta información periódicamente para detectar problemas a tiempo y tomar decisiones que puedan aumentar los ingresos durante la jubilación.

En última instancia, el monto del Seguro Social depende de una combinación de años trabajados, nivel de ingresos y momento en que se solicitan los beneficios. Entender cómo funciona la fórmula puede ayudar a maximizar los pagos y planificar con mayor precisión el retiro.

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