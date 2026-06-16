¿Cómo pueden algunas parejas recibir más de $100,000 al año del Seguro Social?

Aunque el Seguro Social suele asociarse con ingresos modestos durante la jubilación, existe un pequeño grupo de parejas en Estados Unidos que logra recibir más de $100,000 al año en beneficios.

La diferencia no está en reglas especiales, sino en décadas de altos ingresos laborales y decisiones estratégicas sobre cuándo comenzar a cobrar las prestaciones.

Para la mayoría de los jubilados, el Seguro Social representa una ayuda importante para complementar sus ingresos.

Sin embargo, algunos matrimonios consiguen obtener cifras de seis dígitos al año gracias a una combinación poco común de salarios elevados durante gran parte de su vida laboral y una planificación cuidadosa de la jubilación.

De acuerdo con las reglas vigentes en 2026, el beneficio máximo individual del Seguro Social alcanza los $5,181 mensuales.

Si ambos integrantes de una pareja califican para ese monto máximo, podrían recibir conjuntamente $10,362 al mes, lo que equivale a $124,344 al año.

La cifra contrasta notablemente con el promedio nacional. Actualmente, una pareja jubilada recibe en promedio alrededor de $3,208 mensuales, por lo que quienes alcanzan el beneficio máximo obtienen más de tres veces esa cantidad.

Llegar a esos niveles requiere cumplir condiciones poco frecuentes. El Seguro Social calcula los beneficios utilizando los 35 años con mayores ingresos de cada trabajador.

Para alcanzar el pago máximo, generalmente es necesario haber ganado cerca del límite salarial sujeto al impuesto del Seguro Social durante décadas.

En 2026, ese límite es de $184,500 anuales y apenas alrededor del 6% de los trabajadores supera esa cifra en un año determinado.

La edad en la que se solicita el beneficio también juega un papel fundamental.

Después de alcanzar la edad plena de jubilación, el cheque mensual aumenta aproximadamente un 8% por cada año que se retrasa el cobro, hasta los 70 años.

Una persona que espere desde los 67 hasta los 70 años puede recibir alrededor de un 24% más cada mes.

Sin embargo, tener un solo cónyuge con el beneficio máximo normalmente no basta para superar los $100,000 anuales.

Los beneficios conyugales tienen límites específicos. Un cónyuge puede recibir hasta el 50% del beneficio correspondiente a la edad plena de jubilación del trabajador principal, pero los créditos obtenidos por retrasar la jubilación no aumentan ese beneficio conyugal.

Por ejemplo, si una persona recibe el máximo de $5,181 mensuales a los 70 años, su cónyuge podría obtener alrededor de $2,076 mensuales mediante el beneficio conyugal.

En conjunto, la pareja recibiría aproximadamente $7,257 al mes, o cerca de $87,000 al año, una cifra considerable pero todavía por debajo de los $100,000.

Por ello, los expertos señalan que para superar la barrera de los seis dígitos anuales generalmente ambos integrantes deben haber desarrollado historiales laborales sólidos y acumular beneficios propios elevados.

Otro aspecto que muchas parejas pasan por alto son los beneficios para sobrevivientes. Cuando uno de los cónyuges fallece, el Seguro Social no permite conservar ambos pagos.

El beneficiario sobreviviente recibe únicamente el cheque más alto y pierde el menor.

Eso significa que una pareja que estuviera recibiendo el máximo combinado de $124,344 al año podría ver reducidos sus ingresos a aproximadamente $62,000 anuales tras la muerte de uno de los cónyuges.

La misma regla aplica para beneficios más bajos. Si una persona recibe $2,500 al mes y su pareja $2,000, el sobreviviente conservará únicamente el beneficio de $2,500.

Por esta razón, retrasar el inicio del cobro puede resultar especialmente valioso para el miembro de la pareja con mayores ingresos.

Ese beneficio más elevado eventualmente se convertirá en el pago para sobrevivientes y puede ayudar a reducir el impacto financiero tras el fallecimiento de uno de los cónyuges.

Aunque alcanzar pagos superiores a $100,000 anuales está fuera del alcance de la mayoría de los hogares, entender cómo funcionan estas reglas puede ayudar a maximizar los ingresos durante la jubilación.

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