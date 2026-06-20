Ecuador empató 0-0 con Curazao y deberá vencer a Alemania para tener opciones clasificatorias

Tristeza absoluta de Ecuador en el Mundial 2026. A pesar de haber hecho méritos para ganar, el elenco sudamericano no logró romper el cero y acabó empatando 0-0 con Curazao en la fecha 2 de la fase de grupos.

A la altura en la que va la competencia, los ecuatorianos solo suman un punto, lo que los pone contra las cuerdas para pensar en los dieciseisavos de final. En la fecha final tendrán un reto mayúsculo contra la favorita, Alemania.

Alemania es el líder y primero de la zona. Lo sigue Costa de Marfil, con tres puntos, pero su próximo rival será Curazao.

En cambio, el equipo que conduce el entrenador argentino, Sebastián Beccacece deberá chocar con Alemania. Aunque… atención: tal vez lo haga con suplentes, sellada la clasificación y el primer puesto.

Eloy Room el héroe de Curazao

Los primeros minutos del encuentro dejaron claras las intenciones de Ecuador. Un pase filtrado milimétrico de Moisés Caicedo dejó solo a Valencia ante Room, quien logró sacar una mano prodigiosa para evitar el primer tanto del encuentro. Primera bola de partido salvada.

?? ¡DESDE CANCHA; ENNER VALENCIA Y SU CASI GOL!



?? Así se vio como el atacante ecuatoriano se quedó con las ganas de marcar y romper el empate.



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El dominio de la Tricolor fue ‘in crescendo’ a medida que transcurría el cronómetro, generando cada vez más peligro en la portería curazoleña

Las aproximaciones de Curazao eran más limitadas; sin embargo, sus ataques dinámicos, que involucraban a buena parte de sus delanteros y centrocampistas, comenzaron a inquietar a la zaga ecuatoriana. Al mismo tiempo, la solidez defensiva, sustentada principalmente por un destacado Room, fue dando más aire a los de Advocaat, quienes, pese a seguir siendo dominados, lograron mantener el empate en el marcador al término de los primeros 45 minutos.

Beccacece no esperó para mover el banquillo. Alcivar, el único jugador amonestado en Ecuador durante la primera parte, se quedó con los suplentes, dando así entrada a Kevin Rodríguez. Una sustitución cuyo objetivo era claro: dar más profundidad al ataque tricolor. El efecto no se hizo esperar, ya que, en el tramo inicial del segundo tiempo, Ecuador recuperó aquel ritmo que había perdido en el tramo final.

El reloj corría y las opciones de la Tricolor comenzaron a desvanecerse. Por su parte, Curazao, que había planteado un partido radicalmente distinto al de su debut ante Alemania, rozaba con la yema de los dedos un empate que pasaría a la historia de un país cuya tradición futbolística era prácticamente nula. Buena parte de las opciones de Curazao de conservar el empate pasaron por las manos de Room, quien, en las sucesivas embestidas ecuatorianas, logró mantener a flote un equipo que defendía con uñas y dientes.

FIFTEEN SAVES TONIGHT FOR ROOM! ?? https://t.co/WuJCzVSBsw — FOX Sports (@FOXSports) June 21, 2026

Finalmente, la fortuna sonrió a un pequeño país de menos de 200,000 habitantes que, desde hoy, quedará para siempre en los libros de historia de los Mundiales.

What a moment for the small island nation of Curaçao ??



With a population of around 156,000, they have just secured their first-ever FIFA World Cup point, and the fans in Kansas City are loving it! pic.twitter.com/YkcsidCcmH — FOX Sports (@FOXSports) June 21, 2026

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