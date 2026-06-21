Newsom declara estado de emergencia en Los Ángeles tras incendio en un almacén frigorífico

El gobernador de California, Gavin Newsom, decretó el estado de emergencia en el condado de Los Ángeles con el fin de acelerar la recuperación y mitigar los riesgos sanitarios derivados al incendio en un almacén frigorífico.

De acuerdo con Los Angeles Times, las autoridades prepararon recursos de salud pública que incluyen 5.5 millones de mascarillas N95, purificadores de aire comerciales, agua embotellada y sistemas de medición ambiental.

La Junta de Recursos del Aire de California y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) instalaron dispositivos de medición en el perímetro y en centros educativos como Eastman Avenue Elementary y Robert Louis Stevenson Middle School.

Las herramientas evalúan los niveles de material particulado y compuestos orgánicos volátiles. Asimismo, el Distrito de Gestión de la Calidad del Aire de la Costa Sur mantuvo un aviso especial por contaminación de partículas.

Características del incendio comercial

El incidente ocurre en una instalación de almacenamiento frigorífico de 46,000 metros cuadrados (500,000 pies cuadrados) situada en 1400 South Los Palos Street, espacio que contiene 85 millones de libras de alimentos congelados, según reportó Los Angeles Times.

El jefe del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, Jamie Moore, detalló los factores que complican las labores de extinción:

“Las paredes de acero corrugado contienen espuma densa que se consume lentamente y sigue emitiendo gases. El techo, además, está cubierto por paneles solares que también se incendiaron”, apuntó.

Impacto en la salud pública de las comunidades

A pesar de que las autoridades levantaron la orden de permanencia en el hogar, residentes de sectores como el noreste de Los Ángeles, Glendale, Burbank, el centro de la ciudad y el valle de San Gabriel registraron neblina densa y olores derivados de la combustión.

El oficial de salud del condado de Los Ángeles, Muntu Davis, señaló que el humo con material particulado fino representa el riesgo principal. Davis advirtió que esas partículas pueden irritar ojos, nariz, garganta y pulmones, además de agravar enfermedades cardíacas y respiratorias.

Por ello, el estado mantiene operativos de distribución de equipos de protección para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y pacientes crónicos.

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