Madre abandonó a su bebé muerto en hospital de Nueva York: acusada junto a su novio

Sunshyne Davis, madre de un niño de 3 años que fue abandonado sin vida en un hospital de Brooklyn (NYC) en 2025, fue acusada de homicidio después de que la autopsia determinara su hijo falleció por maltrato infantil, informaron las autoridades.

Davis (25) fue arrestada ayer, más de un año después de que el cuerpo del pequeño Kyng Davis fuera abandonado en SUNY Downstate Medical Center el 9 de marzo de 2025 alrededor de las 11:25 a.m., recordó Daily News. Según los fiscales, fue acusada formalmente de homicidio y poner en peligro el bienestar de un menor. También está acusado de homicidio su novio, Robert White, de 39 años.

Su detención se produjo tras la conclusión de la Oficina Forense de la ciudad (OCME) de que la muerte de su hijo fue causada por un traumatismo contundente, inanición y deshidratación. Davis quedó detenida sin derecho a fianza tras declararse “no culpable” durante la lectura de cargos en la Corte Suprema de Brooklyn.

White ya se encontraba detenido sin fianza tras haber sido arrestado pocos días después de la muerte del niño por haberlo abofeteado repetidamente durante un incidente ocurrido semanas antes.

En relación con dicha agresión, los fiscales señalaron que White, Davis y el bebé vivían en el automóvil del hombre cuando el niño se orinó encima el 22 de febrero de 2025, lo que provocó que el padrastro estallara en una violenta ira y abofeteara al bebé más de 10 veces con la mano abierta frente a al menos un familiar, según la policía.

Poco más de dos semanas después, White y Davis abandonaron el cuerpo de Kyng en el centro médico de East Flatbush y se marcharon sin hablar con el personal médico. La pareja huyó en un sedán de cuatro puertas con matrículas de Pensilvania que no correspondían a ese vehículo, según fuentes policiales.

Los médicos declararon muerto a Kyng poco después de su llegada. El niño presentaba rigidez cadavérica, lo que indicaba que llevaba muerto al menos un par de horas. Además tenía numerosos hematomas en el cuerpo, los cuales podrían estar relacionados con la lividez cadavérica —una condición posterior a la muerte en la que la sangre se acumula en las partes inferiores del cuerpo, provocando una decoloración violácea de la piel—, añadieron las fuentes. En su momento, el caso no fue calificado como un hecho delictivo, ya que los investigadores aguardaban pruebas adicionales del médico forense, cuya autopsia inicial no había sido concluyente.

“Este niño inocente presuntamente sufrió día tras día, privado de los cuidados y la compasión más básicos. En lugar de proteger a Kyng Davis, se acusa a los acusados ??de infligir el mismo daño que provocó su fallecimiento. Procesaremos este caso con firmeza para lograr justicia para Kyng y garantizar que se rindan cuentas por esta devastadora tragedia”, comentó el fiscal de Brooklyn, Eric González, en un comunicado.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Las autoridades le recuerdan a los ciudadanos que Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut tienen una ley de refugio seguro, que permite a los padres renunciar a un infante de hasta 30 días de nacido de forma anónima y sin cuestionamiento en hospitales, estaciones de policía o de bomberos y otros espacios designados. También puede dejarlo con alguien y notificar inmediatamente a las autoridades sobre la ubicación del infante.

Maltrato infantil

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

En particular la violencia contra menores de edad es constante en el área triestatal. El mes pasado tres generaciones de mujeres fueron arrestadas en relación con la muerte de Jor’Dynn Duncan, una niña de 7 años, en Bayport, Long Island (NY).

En abril una pareja en Freeport (Long Island, NY) fue acusada de abusar físicamente de su bebé de tres años y de privarla de alimentos y nutrientes básicos. A principios de febrero un niño de dos años falleció en el hospital a causa de las heridas que sufrió al ser golpeado por su padre ebrio en un hotel convertido en refugio para personas sin hogar en Queens (NYC). También ese mes Denise Merker presuntamente confesó a la policía haber matado a su hija recién nacida y haberla abandonado a un lado de la carretera hacía más de 33 años en Long Island (NY).

En enero Priyatharsini Natarajan fue acusada de matar a sus dos hijos pequeños en un hogar en Hillsborough, Nueva Jersey. Igualmente ese mes Vincent Distasi fue sentenciado tras declararse culpable de agredir repetidamente a su bebé recién nacido, causándole lesiones cerebrales graves y permanentes en Long Island (NY).

En octubre una niña latina fue hallada muerta en un contenedor de basura en Connecticut y su madre, tía y padrastro fueron acusados de maltratarla fatalmente. En septiembre Rubén Santiago (36) y Caitlin M. Gibson (28) fueron acusados ​​de la muerte de su bebé recién nacida, luego de cuatro meses de investigación en Nueva Jersey. A fines de julio Stephanie Castillo (36) fue acusada de haber abandonado muertos a sus gemelos recién nacidos en un edificio en El Bronx (NYC) en 2020.

En junio de 2025 un padre fue acusado luego de que su bebé fuese hallado muerto dentro de una bolsa flotando en el East River (NYC). En abril de 2025 Ryan Cato fue sentenciado por golpear brutalmente hasta la muerte a su hijastro Ayden Wolfe (10) tras semanas de tortura en un hogar en Harlem (NYC) con complicidad de la madre del niño.

En marzo una bebé hispana murió golpeada en Long Island (NY) y su padre, un hispano indocumentado, fue detenido como sospechoso del crimen. Además un hombre fue acusado de matar a su novia e hijo de 11 años en Syracuse (NY). También un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY).

En octubre de 2024 falleció en Connecticut un niño latino de 6 años que fue presuntamente golpeado por su padrastro con un bate de béisbol durante una disputa doméstica que lo había dejado con muerte cerebral.

En agosto de 2024 un padre en Nueva Jersey fue sentenciado por matar a su hijo de 6 años al maltratarlo porque “el niño estaba gordo”, según los fiscales. En julio de ese año un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña en Long Island (NY). Igualmente ese mes Dimone Fleming fue acusada de matar a sus niños de 11 meses y 3 años en un refugio en El Bronx.

En mayo de 2024 Lynija Eason Kumar (27) fue acusada formalmente de matar a su hija de 6 años por maltratos sucesivos en su hogar en El Bronx (NYC). En abril de ese año una madre fue acusada de matar a sus gemelos de 5 años en ese mismo condado.

En marzo de 2024 un niño latino de 9 años murió en un auto en llamas detrás de una secundaria en Nueva Jersey y su padre, un empleado escolar, fue acusado de provocar el incendio tras una pelea doméstica. En enero de ese año una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

En noviembre de 2023 un hispano confesó que había matado a balazos a su esposa y al hijo de ella en un “ataque de celos” en su apartamento en Brooklyn (NYC). A finales de 2022 un ex oficial de policía NYPD fue sentenciado a 25 años de cárcel por la muerte de su hijo autista de 8 años, quien sufrió continuos maltratos estando bajo custodia de su padre y madrastra en Long Island (NY). Meses después ella también fue sentenciada en un juicio aparte.

En 2022 Sonia Loja (36) se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en Connecticut. En 2021 Rysheim Smith fue sentenciado por el sonado caso de Zymere Perkins, su hijastro de 6 años que fue torturado física y mentalmente, y dejado de alimentar, entre otros castigos, hasta morir en 2016 en un apartamento “de horror” en Harlem (NYC). Fue otro de los casos de abuso infantil de alto perfil que la ciudad ha visto en los últimos años y que expuso grave negligencia de la Administración de Servicios para Niños (ACS). En 2006 la niña hispana Nixzmary Brown (7) murió desnutrida y agredida por su padrastro con la complicidad de su madre en Brooklyn.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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