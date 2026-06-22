Aseguran que el hijo de Ana Bárbara vive en malas condiciones

La polémica alrededor de Ana Bárbara y de su familia sigue. Ahora, medios aseguran que su segundo hijo, José María Fernández Ugalde, está viviendo en malas condiciones.

Esta información fue compartida en el canal de YouTube de Javier Ceriani, quien destacó los altibajos que ha vivido la familia durante años. Destaca que la vida que les ofrece a sus hijos ha sido siempre muy cambiante y dependiente de la relación que tenga en el momento.

Antes de esta afirmación hecha por Ceriani, José María Fernández Ugalde, también conocido como Chema, fue protagonista de una polémica relacionada con Ángel Muñoz, actual pareja de su madre.

Se llegó a decir que Chema era víctima de malos tratos por parte de Muñoz. Hay que recordar que él es hijo de la relación que Ana Bárbara tuvo con José María Fernández “El Pirru”, viudo de Mariana Levy, y por eso pasó a ser madrastra de Paula y José Emilio Levy.

Chema y José Emilio siempre mantuvieron una buena relación, y sus declaraciones fueron muy importantes durante la polémica entre Chema y Muñoz. José Emilio asegura que la actual pareja de la cantante mexicana daba castigos “muy militarizados, muy fuertes” a su medio hermano.

Ahora, Chame tiene 19 años y, según Ceriani, está trabajando en compra y venta de carros en Los Ángeles. Al mismo tiempo, vive en una zona llena de personas sin hogar, en un apartamento de bajos recursos.

Ceriani mostró en el programa imágenes del nuevo barrio donde vive el joven de 19 años y critica que él viva así mientras su madre sigue disfrutando de lujos.

Supuestamente, Chema habría tenido que mudarse de la mansión en Beverly Hills, California, que su madre compartía por órdenes de su actual pareja.

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