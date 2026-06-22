Camiseta de México es la más vendida en el Mundial 2026

La camiseta la Selección Mexicana utiliza en el Mundial 2026 es oficialmente la playera más vendida de todo el portafolio global de la marca deportiva alemana adidas, superando en ingresos e impacto a las indumentarias de potencias como Argentina y España.

De acuerdo con fuentes de la industria consultadas por ESPN, se reportan ventas superiores al millón de unidades de la tradicional elástica verde del ‘Tri’, un número que promete seguir aumentando de forma exponencial.

Presentada oficialmente el pasado 5 de noviembre y puesta a la venta un día después, la indumentaria recuperó el icónico color verde, complementado por un patrón inspirado en la ‘Piedra del Sol’ azteca que predomina en toda la prenda.

Actualmente, el jersey se encuentra completamente agotado en la plataforma digital oficial de adidas, quedando únicamente disponibles piezas en talla chica (S), mientras que para el resto de los tamaños se ha habilitado un sistema de lista de espera.

El impacto económico también se refleja en la variedad de sus precios dentro del mercado. La gama de costos de la prenda oficial se distribuye de la siguiente manera:

Versión Niño: 1,600 pesos (unos $92 dólares)

Versión Jugador: 3,000 pesos (poco más de $172 dólares)

Con estas cifras en la mano, la afición mexicana vuelve a demostrar que, sin importar el escenario, su capacidad para respaldar la identidad nacional en los estadios y en las calles la convierte en la fanaticada más rentable y pasional de todo el planeta fútbol.

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