3 “guardianes” alimentarios que reparan tus músculos toda la noche (y no son suplementos caros)

Imagina que tu cuerpo es una fábrica que nunca cierra. Por la noche, la producción disminuye y las luces se apagan, pero los equipos de mantenimiento interno siguen trabajando a contrarreloj para reparar cada estructura. El problema es que, si no les dejas materia prima en la puerta, como las proteínas, la fábrica empieza a desmantelarse a sí misma. Cenar de forma estratégica es el único seguro para mantener la masa muscular intacta hasta el amanecer.

Para cerrar el día, la cena es un factor clave para proporcionar los compuestos necesarios para que el organismo haga su proceso de descanso y “repare” la masa muscular mientras dormimos.

El médico de familia, Alberto Sanagustín, explica que el cuerpo es como una fábrica que por la noche baja la producción, pero sigue gastando materiales toda la madrugada. Por esta razón, durante las horas de sueño, nuestro cuerpo ralentiza la construcción de músculo, por lo que es factible que la pérdida muscular siga activa.

El secreto para mantener y recuperar la masa muscular es tomar entre 20 y 40 g de proteína de digestión lenta antes de dormir.

¿Cuáles son las proteínas de digestión lenta?

Sanagustín recomienda tres alimentos que realmente cumplen esa función de recuperar la masa muscular, no causan pesadez y cuentan con respaldo científico basado en 3 factores claves:

La cantidad de proteína: Es importante incluir al menos 20 g de proteína por ración. Esta es la dosis mínima que ha demostrado ser efectiva en los estudios para estimular la síntesis proteica .

Es importante incluir al menos 20 g de proteína por ración. Esta es la dosis mínima que ha demostrado ser efectiva en los estudios para . Ricos en aminoácidos: Otra de las características claves para que cumpla con su función es que tenga un mínimo de 2,5 g de leucina , que es el aminoácido que literalmente enciende la maquinaria de reparación.

Otra de las características claves para que cumpla con su función es que tenga un mínimo de 2,5 g de , que es el aminoácido que literalmente enciende la maquinaria de reparación. Proteína de digestión lenta: Para que libere aminoácidos poco a poco durante varias horas, y que no lo haga en una ráfaga que se agote a medianoche.

Los 3 guardianes de tu músculo

El queso cottage es una de las fuentes más puras de caseína natural, ideal para liberar aminoácidos de forma sostenida durante las horas de sueño. Crédito: Shutterstock

1. La caseína en polvo

Aunque para muchos la caseína es un suplemento, el experto asegura que es tan natural como la leche que tomamos en el desayuno. Con una dosis de dos cucharadas al día, antes de dormir, tiene la capacidad de alimentar el músculo durante 6 horas seguidas.

El proceso de digerir la caseína es lo que la hace tan efectiva, ya que actúa como una esponja que se va deshaciendo poco a poco en tu estómago, formando un gel que libera aminoácidos lentamente durante toda la noche.

“Los estudios más sólidos en personas mayores muestran que tomar de 30 a 40 g de caseína antes de dormir mantiene activa la síntesis proteica muscular durante horas. Algo que las proteínas rápidas, como el suero, no logran porque se agotan a las 2 o 3 horas, justo cuando más las necesitas”, cita el doctor.

La dosis recomendada es de dos medidas de caseína (unos 40 g) en 200 ml de agua. Se agita 10 segundos y listo. Esta cantidad tiene un aporte de 160 kilocalorías que trabajan para ti mientras duermes.

2. El queso cottage

Una porción de queso cottage aporta la dosis de proteína nocturna ideal. Sanagustín explica que este queso actúa como una pared de ladrillos que ya viene mezclada con el cemento y se coloca en su sitio.

“Es caseína en su forma más natural; la misma proteína de digestión lenta, sin procesar, premezclada con calcio y otros nutrientes que vienen de regalo”, agrega.

Un estudio con personas mayores reveló que al incluir este queso en la merienda o cena, aumentaron 0,6 kg de masa muscular funcional en 12 semanas.

La ración recomendada son unos 250 g (equivalentes a dos tazas o porciones generosas) para un aporte de entre 30 y 35 g de proteína, una cantidad suficiente para activar la reparación nocturna.

3. El yogur griego o Skyr

Otras opciones ricas en proteínas y con probióticos son el yogur griego o el skyr (el primo islandés del yogur griego). Estas opciones, combinadas con un ejercicio de fuerza suave, ayudan a aumentar hasta 2,4 kg de masa muscular funcional en solo 8 semanas.

“Funciona porque contiene caseína natural, combinada con probióticos que cuidan tu microbiota intestinal mientras duermes. Es como tener un equipo de mantenimiento trabajando en dos departamentos a la vez”, agrega.

El experto recomienda una cantidad de entre 200 y 250 g, lo que te da de 18 a 20 g de proteína. Una dosis que puede aumentar si le añades una cucharada de cottage o media dosis de proteína en polvo. Es muy importante elegir uno que tenga más del 10% de proteína y menos de 6 g de azúcar por cada 100 gramos.

¿Y si no te gustan los lácteos? Alternativas efectivas

Sardinas en aceite: Una lata pequeña de 90 g te aporta 20 g de proteína completa más el omega-3 antiinflamatorio. No tiene la digestión tan lenta de la caseína, pero sí todos los aminoácidos esenciales. Es un seguro muscular con beneficio lubricante incluido para tus articulaciones.

Una lata pequeña de 90 g te aporta 20 g de más el antiinflamatorio. No tiene la digestión tan lenta de la caseína, pero sí todos los aminoácidos esenciales. Es un seguro muscular con beneficio lubricante incluido para tus articulaciones. Proteína vegetal enriquecida: Busca aislado de soja o guisante que especifique al menos 2,5 g de leucina por ración. Se prepara igual que la caseína: dos cazos con agua y a agitar (solo necesitarás unos segundos extra de baile con la coctelera).

Busca aislado de soja o guisante que especifique al menos 2,5 g de por ración. Se prepara igual que la caseína: dos cazos con agua y a agitar (solo necesitarás unos segundos extra de baile con la coctelera). Ricota o requesón: Tienen un sabor más suave que el cottage, pero con un perfil de caseína natural similar. Con 200 g obtienes unos 25 g de proteína de digestión lenta.

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