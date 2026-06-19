Menos carne roja y más longevidad: la recomendación de un oncólogo de 97 años

Una de las claves de longevidad es un consumo controlado de las carnes rojas y embutidos, y privilegiar los alimentos de la dieta mediterránea, explica el oncólogo Silvio Garattini durante la presentación de su más reciente libro: “Nunca es demasiado tarde. La salud es una elección diaria”.

Garattini se caracteriza por tener una lucidez y vitalidad asombrosas a sus 97 años, basadas en hábitos de vida saludable. Su alimentación descansa principalmente en una dieta con cada vez menos pescado, lácteos, huevos y carne magra; muy poca carne roja y muy pocos embutidos.

En cambio, privilegia la dieta mediterránea: “Es una pirámide: mucha fruta y verdura, muchos carbohidratos complejos (arroz, pasta, pan, idealmente integrales para evitar el exceso de refinamiento)”.

No se trata de cuestiones de gusto, sino de razones de peso. “Los consejos científicos apuntan a no consumir más de 100 g o 150 g de carne roja a la semana”.

El impacto de la carne roja en el organismo

La carne procesada frita o asada puede formar sustancias asociadas a un mayor riesgo de cáncer. Crédito: Shutterstock

Explica que estos alimentos contienen “sustancias químicas que, al llegar a nuestro colon —donde tenemos billones de bacterias, hongos y virus—, se transforman en un compuesto llamado trimetilamina”.

Este producto es absorbido por el intestino, viaja por la sangre, llega al hígado y se transforma en otra sustancia llamada N-óxido de trimetilamina (TMAO), agrega.

El TMAO es un compuesto altamente tóxico para el corazón. “Estadísticamente, los sujetos con enfermedades cardíacas tienen más TMAO en sangre que los sanos”.

Garattini recuerda que los embutidos y la carne roja son un factor de riesgo directo para el cáncer de colon; “por lo tanto, cuanto menos comamos, mejor”.

Hábitos de vida que promueven la longevidad

La alimentación juega un papel indispensable en la longevidad de los seres humanos. ¡Procura cambiar tus hábitos y vive más! Crédito: Shutterstock

Para el experto, la alimentación es solo uno de los factores para la longevidad, la cual forma parte de un conjunto de hábitos esenciales:

Hacer ejercicio físico: Es una actividad clave, ya que cualquiera que empiece sabe que luego no puede parar debido a lo placentero que es.

Es una actividad clave, ya que cualquiera que empiece sabe que luego no puede parar debido a lo placentero que es. Comer bien: Lo cual no significa privarse de alimentos, sino tomar decisiones acertadas que, poco a poco, resultan agradables. Uno de los grandes beneficios es evitar la sensación de pesadez en el estómago y la mala digestión.

Lo cual no significa privarse de alimentos, sino tomar decisiones acertadas que, poco a poco, resultan agradables. Uno de los grandes beneficios es evitar la sensación de y la mala digestión. Mantener las adicciones a raya: Aunque las adicciones pueden ser difíciles de eliminar, dominarlas genera un gran bienestar.

Aunque las adicciones pueden ser difíciles de eliminar, dominarlas genera un gran bienestar. Vida social activa: El experto recomienda mantener una vida social interesante y activa que ponga a funcionar el cerebro.

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