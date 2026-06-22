Entrenador de Irak ironiza sobre Mbappé y dice que lo detendría con tres porteros

Francia vs. Irak es uno de los duelos más atractivos de este lunes en el Mundial 2026.

Graham Arnold, técnico iraquí y responsable de intentar frenar a Mbappé, tiró de humor en rueda de prensa para quitar tensión en la previa.

El director técnico confesó que hasta preguntó si podía “jugar con tres arqueros” para contener al subcampeón del mundo.

Arnold admitió que todavía no definió quién será su arquero el lunes, luego de que el capitán Jalal Hassan recibiera los cuatro goles en la derrota 4-1 ante Noruega.

“No podemos controlar el rendimiento de Francia, pero sí el nuestro”, afirmó Arnold. “Y nos estamos asegurando de que los jugadores estén totalmente preparados para salir al campo y demostrar al mundo de qué son capaces”, añadió.

?? Irak teknik direktörü Graham Arnold: "Mbappe'yi durdurma plan?m?z belli: FIFA'dan 3 kaleciyle oynamay? talep edece?iz!" pic.twitter.com/SsspFtCzuR — L'Europe (@leuropefootball) June 21, 2026

Mbappé llegó a este Mundial convertido en una máquina de romper récords. En su debut ya dejó atrás a Pelé en la tabla histórica de goleadores de la Copa del Mundo y, al mismo tiempo, se colocó a un paso del récord absoluto del torneo. También se adueñó del registro de máximo anotador en la historia de Francia, todo en apenas un partido.

A sus 27 años, el delantero del Real Madrid avanza a un ritmo que parece imposible de frenar. Antes incluso de patear el primer balón contra Irak, ya suma 100 partidos internacionales y está a un paso de igualar los números de referentes como Didier Deschamps (103) y del récordman Hugo Lloris (145).

En su estreno ante Senegal marcó los goles 13 y 14 de su trayectoria mundialista, con los que igualó a Gerd Müller en la cuarta posición histórica.

Quedó a solo un tanto de Ronaldo Nazário y a dos de los líderes Miroslav Klose y Lionel Messi, ambos con 16. Esos dos tantos también fueron sus goles 57 y 58 con la selección, suficientes para dejar atrás a Olivier Giroud como máximo goleador francés.

El avance de Mbappé en los mundiales es vertiginoso: cuatro goles en 2018, ocho en 2022, cuando ganó la Bota de Oro, y dos más en esta edición.



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