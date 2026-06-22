Exjugador brasileño desata polémica en pleno Mundial 2026 al ventilar supuestos problemas “financieros y personales” de Raphinha

La polémica sacudió el Mundial 2026 luego de que el exfutbolista brasileño Marcos André Batista Santos, Vampeta, afirmara que Raphinha atraviesa problemas financieros y personales que lo empujarían a buscar una salida hacia el Al Hilal de Arabia Saudita.

En una entrevista para el podcast ‘Red Cast’, ‘Vampeta’ declaró que el jugador del FC Barcelona querría abandonar el equipo debido al momento delicado por el que supuestamente atraviesa.

“Raphinha está pasando por serios problemas familiares y económicos. Está rezando para poder ir a Al Hilal; lo está pasando muy mal”, dijo.

Um primo do atacante Raphinha reagiu às declarações do ex-jogador Vampeta de que o atleta do Barcelona e da seleção brasileira está com problemas financeiros e familiares. Segundo Vampeta, Raphinha estaria forçando uma transferência para a Arábia Saudita com objetivo de faturar? pic.twitter.com/NSwBoTkLP5 — MidiaJur (@midiajur) June 22, 2026

Familiar de Raphinha desmintió la información

En redes sociales, por medio de un comentario en Instagram, Igor Padilha, familiar del futbolista, salió al paso y desmintió las declaraciones e incluso emplazó a Batista a dar explicaciones sobre la información.

“Tendrás que explicar estas mentiras, amigo mío”, comentó. La polémica estalla después de que Brasil derrotara 3-0 a Haití el pasado viernes, en partido decente del atacante.

Sin embargo, el extremo del Barça tuvo que abandonar el encuentro en el segundo tiempo por una dolencia muscular. Posteriormente, la selección de Brasil confirmó el sábado una lesión.

Raphinha sufre una “lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho”. No obstante, el equipo médico no reveló la gravedad de la lesión, pero indicó que el extremo seguirá un protocolo de tratamiento intensivo para una pronta recuperación.

El atacante permanecerá en la concentración con la selección brasileña, pero se perderá el encuentro final del Grupo C el miércoles 24 de junio ante Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami.



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