El Diario NY Deportes Fútbol Messi supera a Klose y se convierte en el máximo goleador en la historia de los Mundiales Con su decimoséptimo gol contra Austria, Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo, superando a Miroslav Klose Messi. Crédito: Jessica Tobias | AP Por Alfredo Di Cesare 22 Jun 2026, 14:00 PM EDT Sígueme: A pesar de que Messi aseguró no perseguir récords, los récords parecen perseguirle. El Mundial tiene nuevo monarca. Messi anotó su gol 17 ante Austria y se convirtió en el máximo anotador de la Copa del Mundo, superando a Miroslav Klose. En desarrollo… En esta nota Messi Mundial 2026 Selección de Argentina Suscríbete al boletín de Deportes Recibe gratis el boletín de deportes que un verdadero fan no se puede perder Suscribirme Este sitio está protegido por reCAPTCHA y Google Política de privacidad y Se aplican las Condiciones de servicio. ¡Muchas gracias! Trending 1 Fútbol Cabo Verde, el pequeño país africano que se volvió la historia más inesperada del Mundial 2 Astrología El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 22 junio de 2026 3 Astrología El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 21 junio de 2026 4 Fútbol Cabo Verde sigue haciendo historia en el Mundial 2026 tras empatar 2-2 con una irreconocible Uruguay 5 Nueva York Adolescentes hallan a su madre con la garganta cortada en apartamento de Brooklyn; NYPD investiga el caso