Messi supera a Klose y se convierte en el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Con su decimoséptimo gol contra Austria, Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo, superando a Miroslav Klose

Messi.

Messi. Crédito: Jessica Tobias | AP

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Por  Alfredo Di Cesare

A pesar de que Messi aseguró no perseguir récords, los récords parecen perseguirle. El Mundial tiene nuevo monarca. Messi anotó su gol 17 ante Austria y se convirtió en el máximo anotador de la Copa del Mundo, superando a Miroslav Klose.

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