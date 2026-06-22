Madre de Vozinha agradeció apoyo de los fans tras ingresar a EE.UU. y ver el histórico empate de Cabo Verde vs. Uruguay

Luego de no poder estar en el histórico empate entre Cabo Verde y España, la madre del portero Vozinha pudo ingresar a Estados Unidos para presenciar la paridad a dos goles contra Uruguay.

La madre Josimar Dias Vozinha agradeció el pasado domingo a todos los hinchas que la apoyaron para que su visado pudiera gestionarse con éxito y ver a su hijo brillar a los 40 años.

“Quiero agradecer a todos los hinchas y a toda la gente que me ayudó en este proceso. También por el apoyo que dan a los equipos, especialmente a Cabo Verde“, dijo en un video publicado por la FIFA.

“Todos estamos apoyando a Cabo Verde para que juegue bien y brille en el campo”, continuó en el video, que concluyó al grito de ‘Vamos Tiburones Azules‘, por el apodo de la selección africana.

La madre de Vozinha también fue invitada a un ‘tour’ del cuartel general de la FIFA durante el Mundial, según otro video publicado.

Al término del partido contra España (0-0), a Vozinha se le saltaron las lágrimas en zona mixta ante la prensa y confesó que su madre no había logrado obtener el visado para viajar a Estados Unidos y presenciar el debut en Atlanta.

Dos días después, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que su equipo consular en Praia le estaba prestando asistencia para que obtuviera a tiempo el visado para el partido contra Uruguay.

Ante España, Vozinha brilló con siete atajadas clave para rasgar un histórico empate. La actuación fue de tal magnitud que el portero pasó de 50,000 seguidores en Instagram a casi 16 millones de seguidores.

Cabo Verde empató 2-2 con Uruguay el pasado domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, un resultado que hace soñar a la selección debutante con la clasificación a dieciseisavos de final.

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