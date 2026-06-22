Francia goleó 3-0 a Irak con un Mbappé de récords y selló su pase a dieciseisavos del Mundial 2026

En un accidentado partido que se prolongó por más de dos horas a causa de una tormenta eléctrica, Francia goleó por 3-0 a un combativo combinado de Irak en el Mundial 2026, con el protagonismo del ariete Kylian Mbappé.

El triunfo no solo sella de manera matemática el boleto galo a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, sino que corona una tarde de récords individuales para Mbappé.

El planteamiento de Didier Deschamps, quien ubicó a Michael Olise en la mediapunta, Ousmane Dembélé por el carril derecho, Bradley Barcola atacando por la izquierda y Kylian Mbappé fijando la posición de 9, asfixió de entrada a los asiáticos.

La superioridad se tradujo en el marcador en el minuto 14. Tras recibir una asistencia de Olise, Kylian Mbappé sacó un zapatazo zurdo con efecto desde fuera del área grande, haciendo inútil la estirada del guardameta Ahmed Basil, firmando su gol número 15 en las Copas del Mundo, igualando la mítica marca histórica del brasileño Ronaldo Nazário.

Alerta climatológica y pausa obligada

A partir de la media hora de juego, un tremendo diluvio enfrió las revoluciones del encuentro, sirviendo de inesperado bálsamo defensivo para Irak. La situación escaló drásticamente en cuanto el colegiado canadiense Drew Fischer decretó el final del primer tiempo; la megafonía del recinto activó de inmediato los protocolos de seguridad debido a la cercanía de una tormenta eléctrica, evacuando los asientos al aire libre. La suspensión se extendió por más de dos horas, marcando el primer gran incidente climatológico de este Mundial en suelo norteamericano.

Al regresar de los vestuarios, los estragos de la desconcentración pasaron una factura carísima a la zaga iraquí. El central Zaid Tahseen comprometió a su arquero con un defectuoso pase retrasado y Ousmane Dembélé, con un notable sentido de la anticipación, robó la pelota y habilitó de manera generosa a Mbappé, quien únicamente tuvo que empujar el balón para firmar su doblete e igualando el récord de Klose.

Al minuto 66, Olise habilitó a Dembélé en el área grande, permitiendo que ‘El Mosquito’ definiera con sutileza y celebrar así su primer gol en un Mundial.

Con el 3-0 en el bolsillo, Deschamps refrescó la parcela ofensiva dándole descanso a sus atacantes, a excepción de un hambriento Mbappé que batalló los 90 minutos en busca de su ‘hat-trick’, marchándose finalmente de Philadelphia con un registro brutal de 60 goles en 100 apariciones internacionales.

Con paso perfecto en el sector, Francia disputará el liderato definitivo del Grupo I este próximo viernes en Boston ante Noruega. El choque promete paralizar los reflectores globales al escenificar un frente a frente de altísimo voltaje entre el colosal momento de Kylian Mbappé y la potencia destructora de Erling Haaland.

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