Un Messi histórico mete a Argentina en la siguiente fase del Mundial 2026 tras doblete a Austria

Un Messi histórico regaló una nueva victoria a Argentina en el Mundial 2026. Los dirigidos por Lionel Scaloni clasificaron a la siguiente fase de la Copa del Mundo tras ganar 2-0 a Austria gracias a una nueva pletórica actuación de ‘La Pulga’.

Argentina parece haber aprendido la lección en Qatar 2022 contra Arabia Saudita. Los de Scaloni entraron con un ritmo atronador ante los austríacos y al minuto cuatro ya Lautaro Martínez rompió líneas y fue derribado por un doble tackle de los centrales europeos.

Tras casi cuatro minutos de interrupción, el árbitro Amin Omar acudió al VAR y revirtió su decisión inicial. Penal para los sudamericanos.

Sin embargo, Messi terminó fallando desde los once pasos debido a un remate cruzado con demasiada tiza que se marchó por fuera.

? ¡¡¡LIONEL MESSI FALLA EL PENAL!!!



Leo no pudo convertir el penal, era la oportunidad de convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales ?



¿Podrá marcar en el partido? ?



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A partir de ese momento, el encuentro se le atragantó a Argentina. Austria presionó un poco más arriba y comenzó a ganar balones divididos en el medio campo.

No obstante, apareció el de siempre. Al minuto 38, Messi sacó la varita y rompió el partido. Un pase de Enzo Fernández que Almada dejó pasar entre las piernas fue rematado por la zurda mágica del 10. El disparo, de primera y a contrapierna, dejó sin opciones al guardameta austriaco.

History! Lionel Messi passes Miroslav Klose with his record 17th Men’s FIFA World Cup goal. pic.twitter.com/4PS2I27nRC — FOX Sports (@FOXSports) June 22, 2026

Con ese tanto, Messi se convirtió en historia viva de los mundiales al superar el récord histórico de goleo de 16 tantos que tenía el alemán Miroslav Klose.

Entre tanto, Messi figura como el máximo goleador del Mundial 2026 con cinco anotaciones en dos partidos. Curiosamente, todos los goles de Argentina han sido anotados por ‘La Pulga’.

Para la segunda mitad, Argentina bajó el pie del acelerador y Austria hizo poco y nada por buscar el encuentro. La albiceleste dominó el encuentro con 54 % de posesión y tan solo dos remates al arco de ocho disparos.

Al 90+5 volvió a aparecer Messi con un balón filtrado que dejó mano a mano a Julián Álvarez frente al portero. La araña falló, y en una segunda jugada accidentada, Paredes cedió la pelota al 10, quien falló en un primer remate y terminó empujándola en el rebote entre un mar de piernas austriacas.

MESSI WITH THE BRACE TO PASS MARTA FOR THE MOST-EVER GOALS, MAN OR WOMAN, IN A FIFA WORLD CUP ?? pic.twitter.com/Ww5Wz9FnHk — FOX Sports (@FOXSports) June 22, 2026

Messi amplió otra frontera estadística en la historia de los Mundiales: ya es el primer jugador que abre el marcador en diez partidos distintos de la Copa del Mundo.

Detrás aparecen Christian Vieri, Ronaldo y David Villa, todos con seis aperturas, mientras que figuras como Grzegorz Lato, Paolo Rossi, Salvatore Schillaci, Luis Suárez y Thomas Müller completan la lista con cinco.



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