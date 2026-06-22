Haaland marca doblete y clasifica a Noruega a la siguiente fase del Mundial 2026 con 3-2 ante Senegal

Tras 28 años de ausencia, la selección de Noruega selló de forma matemática su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al derrotar por 3-2 a una combativa Senegal.

Ambos combinados saltaron al césped neoyorquino con excesiva cautela, conscientes de que un tropiezo a estas alturas resultaría letal. Senegal intentaba monopolizar la posesión del esférico, pero su generación de juego resultaba estéril; un apagado Sadio Mané apenas lograba intimidar a la zaga nórdica cada vez que entraba en contacto con el balón.

Por el contrario, el esquema diseñado por Ståle Solbakken apostaba por la verticalidad pura. Con Martin Ødegaard en la sala de máquinas, Alexander Sørloth abriendo el campo por la banda derecha y Antonio Nusa desbordando por la izquierda, cada transición ponía a temblar a los africanos.

El veterano guardameta Edouard Mendy se vio obligado a vestirse de héroe en los primeros compases, ganando un mano a mano providencial ante Ødegaard al achicar el espacio con el cuerpo ante un remate con el empeine exterior del jugador del Arsenal.

A pesar del buen arranque de Mendy, la resistencia de los africanos se desmoronó antes de enfilar el camino a los vestuarios. El lateral derecho Marcus Pedersen, quien había ingresado al terreno de juego apenas al minuto 13 en sustitución del lesionado Julian Ryerson, logró el 1-0 tras una pifia monumental de Koulibaly.

La tormenta de Erling Haaland

El segundo tanto noruego nació de un contraataque a campo abierto. Ødegaard filtró un pase milimétrico al espacio; Haaland picó a la espalda de los centrales y, ante la salida desesperada de Mendy, definió con una vaselina. Poco después, el gigante nórdico firmaría su doblete particular tras aprovechar una gran asistencia de Patrick Berg, mandando el balón al fondo de las redes en una acción donde el arquero Mendy terminó lesionado y obligado a abandonar el cambio.

Con este doblete, ‘El Androide’ alcanza la brutal cifra de 59 goles en 51 partidos internacionales y encadena un registro de 12 encuentros consecutivos viendo portería con su país desde noviembre de 2024.

Reacción tardía de Senegal

Entre el vendaval desatado por Haaland, Senegal logró maquillar el resultado apelando al orgullo. Ismaila Sarr devolvió transitoriamente la esperanza a los suyos al empujar un balón asistido por Sadio Mané. Ya en el epílogo del encuentro, el propio atacante del Crystal Palace firmó el 3-2 definitivo con un gran remate, pero el tiempo no dio para más.

La derrota deja a los dirigidos por Aliou Cissé prácticamente eliminados del certamen, sin unidades en su casillero y con una diferencia de goles de -3 a falta de una jornada frente a Irak.

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