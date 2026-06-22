Juez bloquea citaciones contra Tim Walz en investigación sobre redadas migratorias en Minnesota

Un juez federal bloqueó los intentos de la administración del presidente Donald Trump de obligar a declarar al gobernador de Minnesota, Tim Walz, y a otros funcionarios estatales, al considerar que las citaciones emitidas por el Departamento de Justicia tenían como objetivo presionar y tomar represalias contra autoridades locales por no colaborar con las políticas federales de inmigración.

El juez federal de distrito Patrick Schiltz concluyó en una decisión hecha pública este lunes que el “propósito principal” de las citaciones era coaccionar a funcionarios de Minnesota para que ayudaran al gobierno federal a aplicar la legislación migratoria y castigarlos por no hacerlo, informó la agencia AP.

Las citaciones habían sido emitidas en enero como parte de una investigación para determinar si Walz y otros líderes demócratas habían obstaculizado o dificultado operaciones de las fuerzas federales de inmigración.

Los requerimientos alcanzaban también al fiscal general de Minnesota, Keith Ellison; al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey; a la alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her; y a funcionarios de los condados de Ramsey y Hennepin.

En su fallo, Schiltz sostuvo que existe una relación “extremadamente débil o inexistente” entre la información solicitada y cualquier posible delito. Además, señaló que los documentos requeridos se referían en gran medida a conductas protegidas por la Constitución y recordó que los estados no están obligados a destinar sus recursos a la aplicación de las leyes federales de inmigración.

El magistrado afirmó que el Departamento de Justicia no parecía estar llevando a cabo una investigación criminal legítima, sino utilizando el proceso del gran jurado con otros fines que calificó de ilegales.

“El Departamento de Justicia no está llevando a cabo una investigación criminal”, escribió Schiltz. Según el juez, las pruebas de que las citaciones fueron emitidas por motivos impropios son “abrumadoras” y el gobierno no logró identificar una justificación investigativa convincente para respaldarlas.

Las tensiones aumentaron a principios de año tras protestas relacionadas con operativos migratorios federales en el área de Minneapolis-St. Paul.

Trump llegó a acusar a Walz y a otros funcionarios de alentar manifestaciones que interferían con las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, e incluso amenazó con invocar la Ley de Insurrección para contener los disturbios.

Tras conocerse el fallo, los funcionarios involucrados celebraron la decisión judicial.

Walz, quien fue candidato demócrata a la Vicepresidencia en las elecciones de 2024, calificó la resolución como “una victoria para el estado de derecho y nuestra democracia”. También acusó al Departamento de Justicia de utilizar investigaciones penales contra adversarios políticos del presidente.

Por su parte, Ellison afirmó que debería preocupar a todos los estadounidenses que Trump esté “utilizando el sistema de justicia penal como arma” contra quienes discrepan de él.

La alcaldesa de St. Paul, Kaohly Her, describió las citaciones como una represalia política por la postura de su ciudad frente a las acciones de ICE, mientras que el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, sostuvo que la investigación “nunca tuvo que ver con la justicia ni con la ley y el orden”.

Frey agregó que cuestionar las acciones del gobierno no constituye un delito y defendió el derecho de los funcionarios electos a expresar públicamente sus opiniones sin temor a represalias.

En respuesta al fallo, el Departamento de Justicia indicó en un comunicado que se toma “muy en serio la obstrucción ilegal de las operaciones de las fuerzas del orden federales” y aseguró que continuará investigando estos asuntos dentro de los límites de la ley.

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