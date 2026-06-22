Krispy Kreme venderá docena de donas por $2.50 para celebrar los 250 años de EE.UU.

Krispy Kreme anunció una promoción especial para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que incluye una docena de sus famosas donas Original Glazed por apenas $2.50, además de una colección temática inspirada en el 4 de julio con nuevos sabores y diseños patrióticos.

La cadena de donas aprovechó las celebraciones veraniegas y los festejos del Día de la Independencia para presentar una edición limitada compuesta por cuatro variedades decoradas con los colores de la bandera estadounidense, dos de ellas completamente nuevas y dos que regresan tras haber sido populares en años anteriores.

La oferta más llamativa será una docena de donas Original Glazed por solo $2.50. La promoción estará disponible del 2 al 5 de julio y fue diseñada específicamente para celebrar los 250 años de la fundación de Estados Unidos.

Dos nuevas donas para la celebración

Entre las novedades destaca la USA Doughnut, una dona rellena de crema sabor Cookies n’ Kreme. A diferencia de la clásica Original Glazed, esta versión no lleva el tradicional glaseado de la marca. Está cubierta con betún rojo, decorada con estrellas y un adorno comestible con las siglas ‘USA’.

La segunda incorporación es la Firework Doughnut, una dona de aro tradicional glaseada y cubierta con betún azul sabor vainilla. También incluye chispas doradas comestibles y una decoración inspirada en fuegos artificiales.

Regresan dos favoritas de los clientes

La colección también recupera dos productos que ya habían formado parte de promociones anteriores.

La Freedom Ring Doughnut está elaborada sobre una dona glaseada tradicional y decorada con cobertura blanca, estrellas azules y blancas, además de líneas rojas que recuerdan a la bandera estadounidense.

Por su parte, la Chocolate Iced with Patriotic Sprinkles combina la dona glaseada clásica con cobertura de chocolate y chispas decorativas en rojo, blanco y azul.

Caja especial para las fiestas patrióticas

Las donas de la colección estarán disponibles también en una caja temática diseñada especialmente para la celebración.

La presentación incluye gráficos festivos y la frase ‘Bring Fourth The Fun’, haciendo referencia a los festejos del 4 de julio. La cadena busca que los consumidores puedan llevar fácilmente el paquete a reuniones familiares, fiestas y eventos relacionados con la festividad.

Con esta promoción, Krispy Kreme se suma a las celebraciones nacionales ofreciendo tanto nuevos productos como descuentos especiales para los amantes de las donas durante una de las fechas más importantes del verano en Estados Unidos.

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