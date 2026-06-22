Los nuevos empleos en fábricas de chips pagan hasta $77,000 al año

La expansión de las fábricas de chips en Estados Unidos está abriendo miles de empleos con sueldos competitivos, sin necesidad de contar con un título universitario de cuatro años. En plantas de Intel y otras compañías del sector, los salarios pueden ir de $40,000 a más de $77,000 al año, muy por encima de muchos puestos en retail, almacenes y servicios.

Un técnico de fabricación de semiconductores puede ganar cerca de $3,300 al mes o más, con beneficios, horas extras y posibilidades de ascenso, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) y plataformas de empleo como ZipRecruiter.

Este jueves 18 de junio, el presidente Donald Trump celebró un acuerdo para que Intel diseñe y fabrique chips en Estados Unidos en alianza con Apple, como parte del impulso para recuperar producción que durante décadas se trasladó a Asia, particularmente a Taiwán. El impacto más tangible de este anuncio es la creación de miles de empleos técnicos y de manufactura avanzada, con capacitación pagada, posibilidades reales de ascenso y mejores ingresos.

¿Dónde se construirán las nuevas fábricas y cuántos empleos traerán?

El grueso de esta expansión se apoya en el CHIPS and Science Act, la ley federal que destina decenas de miles de millones de dólares a recuperar la producción de chips en territorio estadounidense.

En Ohio , Intel planea invertir más de $20,000 millones en su “megafábrica” cerca de Columbus, con apoyo de hasta $7,865 millones en subvenciones federales. Se estima que generará miles de empleos permanentes de alta calidad.

, Intel planea invertir más de en su “megafábrica” cerca de Columbus, con apoyo de hasta en subvenciones federales. Se estima que generará de alta calidad. En Arizona y Nuevo México , el Departamento de Comercio ya aprobó hasta $7,800 millones en ayudas bajo el CHIPS Act para plantas de fabricación avanzada y empaquetado de semiconductores.

y , el Departamento de Comercio ya aprobó hasta en ayudas bajo el CHIPS Act para plantas de fabricación avanzada y empaquetado de semiconductores. Intel también recibe hasta $500 millones para expandir su planta en Rio Rancho, Nuevo México, enfocada en tecnologías de empaquetado avanzado.

Aunque las empresas no siempre publican cifras detalladas por estado, los documentos oficiales hablan de miles de puestos de trabajo directos y decenas de miles adicionales en cadenas de suministro, construcción y servicios.

¿Qué tipo de empleos se crearán en estas plantas?

Además, acceder a estas plazas no será un privilegio exclusivo para ingenieros de Silicon Valley.

De acuerdo con el BLS, los técnicos de procesamiento de semiconductores (semiconductor processing technicians) son la columna vertebral de las fábricas. Se encargan de operar máquinas en cuartos limpios, monitorean procesos y se encargan de que las obleas de silicio se fabriquen con precisión nanométrica. Estos puestos tienen acceso a:

Salario medio nacional: $51,180 al año (unos $24.60 por hora).

(unos $24.60 por hora). En algunas regiones y roles de “fab technician”, los salarios promedio superan los $77,000 anuales, con rangos frecuentes entre $62,500 y $90,000 según experiencia y ubicación.

Para la comunidad hispana, que hoy está concentrada en empleos de bajo salario y alta rotación, estos puestos representan una oportunidad potencialmente favorable: trabajo manufacturero estable, con beneficios y capacitación pagada.

¿Qué necesitas para acceder a estos empleos?

Muchos de los puestos de técnico de fabricación no exigen un título universitario de cuatro años.

Según el BLS, la mayoría de las empresas pide:

Diploma de high school o equivalente (GED)

Formación técnica de 1–2 años en electrónica, mecatrónica, mantenimiento industrial o carreras afines (community college o ‘trade school’)

Disposición a trabajar en turnos rotativos y en ambientes de ‘clean room’ con equipo de protección

Para un joven hispano que hoy trabaja en un almacén o en servicios, completar un certificado técnico le permite duplicar su ingreso anual en pocos años.

¿Cómo puede prepararse la comunidad hispana para esta nueva oportunidad?

Identificar los proyectos cerca de su zona . Revisar los anuncios de inversiones de Intel y otras empresas de chips en Ohio, Arizona, Nuevo México, Texas u otros estados, así como páginas oficiales del CHIPS Program Office.

. Revisar los anuncios de inversiones de Intel y otras empresas de chips en Ohio, Arizona, Nuevo México, Texas u otros estados, así como páginas oficiales del CHIPS Program Office. Buscar programas de capacitación locales. Community colleges y centros de formación técnica en esas áreas están creando programas específicos de “semiconductor technician” o “advanced manufacturing”. Muchos ofrecen becas parciales o totales.

Community colleges y centros de formación técnica en esas áreas están creando programas específicos de “semiconductor technician” o “advanced manufacturing”. Muchos ofrecen becas parciales o totales. Fortalecer habilidades básicas. Matemáticas, inglés técnico y manejo de equipos de cómputo son requisitos frecuentes. Mejorarlos aumenta las probabilidades de ser seleccionado y de ascender a puestos de mayor responsabilidad.

Matemáticas, inglés técnico y manejo de equipos de cómputo son requisitos frecuentes. Mejorarlos aumenta las probabilidades de ser seleccionado y de ascender a puestos de mayor responsabilidad. Aprovechar programas de diversidad. Varias empresas de semiconductores han lanzado iniciativas para incorporar más mujeres y minorías, incluyendo latinos, a estos empleos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el empleo en las nuevas fábricas de chips

¿Cuánto paga realmente un trabajo en una fábrica de chips en EE.UU.?

Según el BLS, los técnicos de procesamiento de semiconductores ganan en promedio $51,180 al año, mientras que algunos puestos en “semiconductor fabs” oscilan entre $62,000 a más de $77,000 anuales.

¿Estos empleos son exclusivos para ingenieros con título universitario?

No. Muchos puestos de técnico de fabricación solo requieren high school y capacitación técnica de uno o dos años. Los cargos de ingeniería sí exigen títulos de licenciatura o posgrado.

¿Dónde se están construyendo las nuevas plantas de chips?

Intel encabeza proyectos en Ohio, Arizona y Nuevo México, respaldados por subvenciones del CHIPS Act de entre $500 millones y $7,800 millones, además de inversiones privadas por decenas de miles de millones.

¿Qué tan estables son estos empleos a largo plazo?

El objetivo del CHIPS Act es asegurar la producción de semiconductores en EE.UU. por décadas, especialmente para sectores estratégicos como defensa, autos, telecomunicaciones y electrónica.

¿Hay posibilidades de crecimiento dentro de las fábricas?

Sí. Los técnicos con buen desempeño pueden avanzar a roles de supervisión, mantenimiento especializado o calidad. Además, muchas empresas ofrecen apoyo para estudios adicionales, lo que permite pasar eventualmente a puestos de ingeniería o gestión.

Conclusión

La carrera por recuperar la fabricación de chips en Estados Unidos es una oportunidad concreta de empleos mejor pagados para trabajadores que hoy están atrapados en salarios bajos. Si la comunidad hispana logra posicionarse en la primera ola de contrataciones y capacitación, podría ganar terreno en uno de los sectores más estratégicos de la economía del futuro.

La ventana está abierta ahora, pero se irá cerrando a medida que las plantas completen sus primeras generaciones de técnicos y operadores especializados.

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