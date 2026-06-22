Muere Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal, a los 100 años

El expresidente de la Reserva Federal (Fed) y economista, Alan Greenspan, falleció este lunes a los 100 años debido a complicaciones del mal de Parkinson.

La información fue difundida inicialmente por la cadena estadounidense de televisión NBC, medio donde el exfuncionario también colaboró.

“Fue un gigante que ayudó a dar forma a la economía de EE.UU. durante décadas, con presidentes de ambos partidos, pero siempre fue honesto en reconocer sus errores”, señaló su esposa a través de un comunicado.

Gestión en la Fed y en el ámbito financiero

Greenspan destacó en su carrera al liderar la Fed entre 1987 y 2006, periodo que abarcó los mandatos presidenciales de Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush. Previo a este periodi, sirvió como asesor económico de Richard Nixon y Gerald Ford.

En sus 19 años de gestión, Greenspan dirigió la transición de la economía estadounidense hacia la era digital y el desarrollo de internet. Su política monetaria se caracterizó por la flexibilización de los tipos de interés ante las bajas de los mercados, una estrategia conocida en el entorno financiero como el Greenspan’s put.

Su primera intervención destacada ocurrió en octubre de 1987, cuando gestionó el impacto del “lunes negro”, jornada en la que el índice Dow Jones sufrió una caída del 22%.

Durante este ciclo de crecimiento, el economista acuñó el término “exuberancia irracional” para señalar la sobrevaloración de precios en las bolsas de valores. Bajo su dirección se registró la crisis de las empresas de internet (conocidas como puntocom), tras la cual aplicó incrementos en las tasas de interés.

Desregulación y crisis de las hipotecas

Los análisis de su gestión vinculan su política de desregulación financiera con el origen de la crisis de las hipotecas subprime. Las transcripciones oficiales de la Reserva Federal muestran que Greenspan descartó la existencia de una burbuja inmobiliaria en los años previos al colapso.

Posteriormente, la comisión oficial encargada de investigar la crisis financiera de 2008 apuntó a su estrategia desreguladora como un factor que eliminó protecciones del sistema, lo que derivó en la Gran Recesión que enfrentó su sucesor en el cargo, Ben Bernanke.

Respecto a su gestión, el propio Greenspan declaró ante la comisión parlamentaria de investigación del año 2008: “Tuve razón el 70% del tiempo, pero me equivoqué en un 30%”.

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