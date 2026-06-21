Trump carga contra Meloni nuevamente y cuestiona la falta de apoyo frente a Irán

El presidente Donald Trump recrudeció este domingo sus críticas contra Italia y la primera ministra Giorgia Meloni al reprocharles su negativa a involucrarse en la guerra contra Irán iniciada por Washington el pasado 28 de febrero.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, Trump cuestionó la postura del Gobierno italiano y afirmó que el país europeo no estaría dispuesto a actuar frente a lo que calificó como una amenaza nuclear por parte de la República Islámica.

“Después de gastar billones de dólares en la OTAN, Italia -y su primera ministra- ni siquiera considerarían involucrarse con la República Islámica de Irán y su gravísima amenaza nuclear”, escribió el presidente estadounidense.

Trump también reiteró una de las principales críticas que ha formulado desde el inicio del conflicto, al asegurar que los aliados de Washington no han respondido de la misma manera al apoyo que, según él, Estados Unidos les ha brindado durante años.

“Durante décadas los hemos defendido. Pero a la hora de la verdad no están ahí para defendernos a nosotros ni al resto del mundo”, expresó.

“Aliados” enemistados

Las declaraciones llegan tras varios días de tensión entre Trump y Meloni.

La semana pasada, el mandatario afirmó en una entrevista con la cadena italiana La7 que la dirigente italiana le pidió insistentemente una fotografía durante la cumbre del G7 celebrada en Francia. Según Trump, aceptó posar con ella porque sintió compasión ante los supuestos problemas de popularidad que enfrentaba.

La primera ministra rechazó de inmediato esa versión. Meloni calificó la historia como una invención y respondió públicamente: “Italia y yo nunca suplicamos”.

Meloni también sacó en cara a Trump la dureza mostrada hacia países occidentales en contraste con el trato que da a líderes adversarios de Estados Unidos.

“Es una lástima que no muestre la misma firmeza hacia los enemigos de Occidente y de Estados Unidos”, declaró.

El enfrentamiento político se trasladó posteriormente al plano diplomático. El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, canceló un viaje previsto a Washington y declaró que los comentarios del presidente estadounidense “ofenden a toda Italia”.

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