¿Puede la ansiedad causar un infarto si eres hipertenso? Médicos advierten

Los ataques de ansiedad no suelen ser la causa directa de un infarto, sin embargo, expertos en salud advierten que estos episodios repentinos sí pueden aumentar el riesgo en personas hipertensas, con colesterol elevado o enfermedad coronaria.

Una investigación publicada en la revista Journal of the American College of Cardiology (JACC) encontró que los pacientes con enfermedad cardíaca y altos niveles de ansiedad tenían casi el doble de riesgo de sufrir un infarto o fallecer, en comparación con quienes mantenían niveles más bajos de ansiedad.

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La ansiedad puede afectar al corazón más de lo pensado

Durante años, la medicina ha estudiado cómo el estrés y la depresión impactan la salud cardiovascular. Sin embargo, los efectos específicos de la ansiedad habían recibido menos atención.

Investigadores encabezados por el doctor Charles M. Blatt, experto en medicina vascular, analizaron a 516 pacientes con enfermedad coronaria confirmada. Los participantes respondieron periódicamente cuestionarios sobre su estado emocional, incluyendo síntomas como inquietud, dificultad para dormir, sensación de que algo malo estaba por ocurrir y molestias digestivas asociadas a la ansiedad.

Los pacientes fueron seguidos durante más de tres años. En ese período, 19 fallecieron y 44 sufrieron un infarto de miocardio no mortal.

Los resultados mostraron que quienes registraban los niveles más altos de ansiedad tenían un riesgo casi dos veces mayor de sufrir un infarto o morir en comparación con aquellos con menor ansiedad. Además, observaron que el riesgo aumentaba conforme la ansiedad se mantenía o se intensificaba con el paso del tiempo.

¿Qué ocurre cuando una persona hipertensa sufre un ataque de ansiedad?

Durante un episodio de ansiedad, el organismo libera hormonas como la adrenalina y el cortisol. Estas sustancias preparan al cuerpo para reaccionar ante una amenaza, provocando un aumento temporal de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial.

En una persona sana, estos cambios suelen ser pasajeros. Sin embargo, en alguien que ya padece hipertensión o enfermedad cardiovascular, estos picos repetidos pueden representar una carga adicional para el sistema circulatorio.

Por ello, los especialistas señalan que la ansiedad persistente puede convertirse en un factor que favorezca complicaciones cardiovasculares, especialmente cuando se combina con otros riesgos ya presentes.

Para el doctor Charles Blatt, la atención médica debe contemplar no solo el tratamiento físico de la enfermedad cardíaca, sino también el bienestar emocional del paciente.

En este sentido, el especialista considera que escuchar las preocupaciones de los pacientes, ajustar tratamientos cuando sea necesario y fomentar hábitos saludables puede tener un impacto positivo tanto en la salud emocional como cardiovascular.

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