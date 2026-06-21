“Toy Story 5” se estrenó con $71 millones de dólares en Estados Unidos

Finalmente, este 19 de junio se estrenó “Toy Story 5” en Estados Unidos y mercados de otras partes del mundo. En su primer día en cartelera, la nueva película animada ha recaudado $71 millones de dólares en 4,425 salas de cine de Norteamérica.

Con esta recaudación el viernes, “Toy Story 5” pasó a liderar la taquilla y se espera que al terminar el fin de semana la película tenga una recaudación total de entre $150 millones de dólares y $175 millones de dólares.

Es de esperar que la nueva entrega del clásico animado haya logrado pasar al puesto número 1 de la lista de películas más taquilleras, pues era uno de los estrenos más esperados del año. Además de la continuación de la historia que marcó a una generación, la promoción ha sido marcada porque Taylor Swift compuso e interpretó una canción para la historia.

“Variety” y otros medios especializados han destacado que, si alcanza los $150 millones de dólares, esta quinta película logrará marcar un récord para la franquicia . Se convertiría en su mejor estreno desde que salió la primera, en 1995.

Aunque podría asumirse que a todos los estrenos les va bien en su primer fin de semana, se ha comprobado que no es así. Al mismo tiempo que Pixar estrenó “Toy Story 5”, A24 también estrenó “The Death of Robin Hood” y solo logró recaudar $1.1 millones de dólares y pasó a ocupar el octavo puesto de la lista.

“The Death of Robin Hood” llama la atención en cartelera porque es protagonizada por Hugh Jackman junto a Jodie Comer, Bill Skarsgård, Jade Coot y Katie Breen.

Durante este viernes, el segundo lugar pasó a ser ocupado por “Disclosure Day”, la nueva película de ciencia ficción de Steven Spielberg. Este es su segundo fin de semana en cartelera; durante su primer viernes logró recaudar $19 millones de dólares y en su segundo viernes solo logró reunir $4.9 millones de dólares.

Por otro lado, “Obsession” se mantiene entre las primeras tres películas más taquilleras de Estados Unidos. La película de Focus Features solo estuvo un poco por debajo de lo recaudado por el film de Spielberg, pues marcó $4.7 millones de dólares.

Los primeros cinco puestos de películas más vistas son completados por “Backrooms” y “Scary Movie”.

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