Violencia armada en Nueva York deja cuatro heridos en un parque infantil de Harlem

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron heridas en medio de un tiroteo que tuvo lugar en un parque de Harlem la madrugada del domingo, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Las autoridades dieron a conocer que los agentes respondieron a una llamada al 911 cerca de la 1:15 de la madrugada del domingo y hallaron a las personas con heridas de bala en la intersección de la calle West 143rd y la avenida Lenox, la entrada al parque infantil Brigadier General Charles Young.

De acuerdo con los funcionarios, los dos adolescentes, de 16 y 17 años, recibieron disparos en los pies. Un joven de 20 años fue baleado en la ingle y otro de 21 en la pierna, informó Gothamist.

El NYPD dijo que los servicios de emergencia llevaron a las cuatro víctimas al Hospital Harlem, donde todos estaban en condición estable el domingo en la mañana.

Los oficiales señalaron que todavía no se ha hecho ninguna detención ni se había determinado el móvil del tiroteo.

De acuerdo con los datos del NYPD, los tiroteos en la comisaría 32, donde se llevó a cabo el incidente del domingo, incrementaron un 16.7% en la semana que finalizó el 14 de junio, en comparación con el mismo periodo de 2025.

En la mencionada comisaría se registraron siete balaceras en la semana que terminó el 14 de junio de este año, frente a seis tiroteos en la misma fecha del año pasado.

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