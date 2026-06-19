Balacera afuera de clínica en Nueva York: dos inmigrantes abatidos

Dos hombres nativos de Jamaica fallecieron en un tiroteo ocurrido frente a una clínica de atención de urgencias en El Bronx (NYC), anoche al comenzar el fin de semana largo por el feriado Juneteenth.

Según la Policía de Nueva York, las dos víctimas tenían 53 y 43 años y se encontraban en Westchester Av, cerca de Harrod Av en el barrio Soundview cuando se produjeron los disparos alrededor de las 10:10 p.m. del jueves.

Ambos recibieron múltiples impactos de bala. Más de una persona abrió fuego, de acuerdo con fuentes policiales. Los servicios de emergencia trasladaron rápidamente a ambos hombres al Hospital Jacobi, pero los médicos no pudieron salvarles la vida. Sus identidades no se revelaron de inmediato. Ambos se conocían del vecindario.

La víctima de mayor edad, quien trabajaba como asistente de atención médica domiciliaria y vivía cerca, había estado jugando dominó con amigos poco antes del suceso y acababa de llevar a su nieta a casa cuando ocurrió el tiroteo, según relató a Daily News su esposa, visiblemente desconsolada.

“¡Me han quitado a mi familia! ¡Me han quitado a mi familia!”, exclamó la mujer, de 53 años, esta mañana, rompiendo a llorar en el lugar donde asesinaron a su esposo. “¡Ya no tengo familia! ¡Yo lo traje a este país!”. Llevaban unos 30 años juntos y 13 casados. La pareja tenía dos hijos adultos, según indicó la esposa, quien se identificó como Angelique Irving Rutherford.

Los agentes que acudieron al lugar encontraron a las víctimas agonizando por heridas de bala en distintas partes del cuerpo: yacían a una manzana de distancia el uno del otro, detalló News 12.

La policía cree que el tiroteo ocurrió frente a MedCare Urgent Care, una clínica de atención inmediata que había cerrado horas antes. El incidente tuvo lugar, además, bajo la línea elevada del tren número 6 del Metro de Nueva York.

Los detectives que trabajaban en la escena colocaron marcadores de evidencia en varios puntos de la esquina y alrededor de un automóvil blanco estacionado, aunque no estaba claro de inmediato si ese vehículo estaba relacionado con el tiroteo.

Los detectives peinaban la zona en busca de imágenes de videovigilancia que pudieran ayudarlos en la investigación. Los agresores huyeron del lugar. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Este tiroteo se produjo cuando El Bronx registra una disminución del 10% en los homicidios y de 3% en las balaceras (108) en lo que va de año. Hasta el domingo los detectives habían investigado 41 homicidios en el distrito, cinco menos que en el mismo periodo de 2025. Ese condado sigue concentrando más de un tercio de los homicidios y tiroteos de la ciudad, de acuerdo con las estadísticas de NYPD.

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Las cifras representan una mejoría, pues a principios de 2026 se alertó que la delincuencia en el Metro de NYC había subido, luego de que el año pasado fuese el “más seguro” en mucho tiempo.

Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.

El 9 de junio un hombre de 41 años murió tras recibir un disparo dentro de un bus MTA a media tarde en El Bronx (NYC), durante una presunta pelea con un adolescente que hablaba en voz muy alta por teléfono

También la semana pasada los fiscales informaron que, al parecer, dos hispanos utilizaron un dispositivo de rastreo GPS para acechar a un amigo antes de matarlo a tiros frente a su madre mientras le robaban sus joyas de diamantes en El Bronx (NYC) en 2025.