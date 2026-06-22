Voto anticipado cierra con cifras contundentes en las primarias demócratas de NY

Neoyorquinos de los cinco distritos asistieron a ejercer su derecho al voto el sábado y domingo, al concluir el último fin de semana de votación anticipada antes de las primarias demócratas de la Gran Manzana, que se celebran el martes 23 de junio.

Este 2026, las primarias incluyen contiendas para cargos municipales, estatales y federales, porque ha atraído mucho la atención de los ciudadanos, ya que los aspirantes siguen con su esfuerzo final para llegar a los electores indecisos y fomentar la participación electoral.

Una de las contiendas más seguidas este año es la del distrito congresional NY-10, que abarca el Bajo Manhattan y partes de Brooklyn, donde el excontralor de la ciudad, Brad Lander, desafía a Dan Goldman por el escaño de la Cámara de Representantes.

Con el respaldo de la gobernadora Kathy Hochul a Goldman y el respaldo del alcalde Zohran Mamdani a Lander, la contienda está muy reñida, ya que la votación anticipada terminó el domingo.

Los recientes sondeos muestran que Lander cuenta con una ventaja significativa. No obstante, la pugna está lejos de haber finalizado.

Otro tema que acapara los titulares este año es la contienda por el distrito congresional NY-13 en el Alto Manhattan y partes de El Bronx, que enfrenta al representante Adriano Espaillat contra la candidata socialista demócrata Darializa Ávila Chevalier, estudiante de doctorado en la Universidad de la Ciudad de Nueva York y organizadora política.

En medio de un reciente debate público, los dos candidatos debatieron sobre temas clave, como las donaciones a los Super PAC, la inmigración y la vivienda, informó AMNY.

Espaillat se enfocó en las publicaciones de Ávila Chevalier en redes sociales entre 2020 y 2022, en las que criticaba a la exvicepresidenta Kamala Harris, a la policía y al ejército de Estados Unidos.

Asimismo, los neoyorquinos siguen de cerca la rivalidad por el 7.º Distrito Congresional del estado, que abarca partes de Queens y Brooklyn. En ese municipio, la asambleísta estatal Claire Valdez, también socialista demócrata, se postula para reemplazar a la actual representante Nydia Velázquez, quien dejará su cargo cuando termine su mandato. Valdez compite contra el presidente de distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso.

De acuerdo con la Junta Electoral de la ciudad de Nueva York, hasta el 20 de junio se habían emitido más de 136,867 votos en la ciudad en la votación anticipada. En ese período, que se amplió del 13 al 21 de junio, se emitieron 55,221 votos en Manhattan, 12,034 en El Bronx, 40,938 en Brooklyn, 26,015 en Queens y 2,659 en Staten Island hasta el momento de la publicación.

En tanto, el alcalde votó el sábado en el Museo Metropolitano de Arte (el Met) luego de los eventos que se llevaron a cabo en respaldo a su lista de candidatos apoyados bajo el lema “Nuestro equipo, nuestro año”, incluidos Valdez, Lander y Avila Chevalier.

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